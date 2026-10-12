i Suljovic sorgte beim Turnier in Basel für einen Eklat: "Karma wird ihn einholen." PDC "Wenn er ein Idiot sein will" "Frauen beschweren sich …" Suljovic sorgt für Eklat Österreichs Darts-Star Mensur Suljovic sorgt nach seinem Sieg gegen Ross Smith in Basel für einen Eklat. Seine Aussagen lösen sogar Pfiffe aus. Von Sport Heute 12.10.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst flogen die Pfeile, dann die verbalen Giftpfeile!

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic sorgte beim European-Tour-Turnier in Basel für einen Eklat. Nach seinem dramatischen 6:5-Erfolg gegen den Engländer Ross Smith eskalierte der Streit zwischen den beiden Profis. Besonders eine Aussage des Wieners sorgt für Wirbel.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Wenn er ein Idiot sein will ..."

Schon während des packenden Duells ging es heiß her. Suljovic heizte dem Publikum immer wieder ein, auch wenn sein Gegner gerade am Wurf war. Smith war darüber alles andere als begeistert.

Nach seiner knappen Niederlage machte der ehemalige Europameister seinem Ärger auf der Plattform X Luft.

"Natürlich kann ich nicht wissen, was er hinter meinem Rücken macht, wenn ich werfe - abgesehen von den Reaktionen des Publikums", schrieb Smith. Dann wurde er deutlich: "Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das seine Sache. Karma wird ihn einholen."

"Frauen beschweren sich"

Diese Attacke ließ sich Österreichs Darts-Star nicht gefallen. Suljovic holte zum verbalen Gegenschlag aus: "Was beschwert sich der Kerl?! Der soll sein Spiel spielen, ansonsten kann er direkt nach Hause gehen", teilte der 54-Jährige aus.

Dann folgte ein Satz, der für Wirbel sorgte: "Frauen beschweren sich, sorry. Das tut man nicht, wenn man verliert."

i ?

Mit dieser Aussage rückte der sportliche Erfolg des Österreichers in den Hintergrund.

Nachdem Suljovic beim Turnier sogar das Halbfinale erreicht hatte, wurde er von Moderator Philip Brzezinski auf sein Verhalten angesprochen.

Der Wiener verteidigte seine Aktionen und verwies auf die Unterstützung der Zuschauer. "Ich brauche die Unterstützung. Ohne euch schaffe ich nichts", erklärte der Wiener.

Doch ausgerechnet das Publikum reagierte wenig begeistert. In der Halle waren deutliche Pfiffe zu hören. Auch Moderator Brzezinski fand klare Worte. Das Verhalten des Österreichers sei "too much", also zu viel, gewesen.

Halbfinal-Aus nach großem Wirbel

Sportlich war für Suljovic schließlich im Halbfinale Endstation. Gegen den Engländer Luke Humphries musste sich "The Gentle" geschlagen geben.

Den Turniersieg in Basel holte sich am Ende der Waliser Jonny Clayton.