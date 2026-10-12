i Florian Kainz zufrieden im Ziel des Graz-Marathons: "Sehr anstrengend." GEPA pictures "Zu langsam angegangen" Ex-ÖFB-Star überrascht mit Halbmarathon-Zeit Florian Kainz zeigte beim Graz-Marathon seine Ausdauer. Der 33-Jährige absolvierte die 21,1 Kilometer in starken 1:34:35 Stunden. Von Sport Heute 12.10.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ex-ÖFB-Star Florian Kainz tauschte beim Graz-Marathon die Fußballschuhe gegen Laufschuhe. Der ehemalige Sturm- und Rapid-Spieler sowie Köln-Legionär feierte sein Halbmarathon-Debüt und lieferte dabei eine starke Leistung ab.

Kainz, der 28 Länderspiele für Österreich machte, absolvierte die 21,1 Kilometer in 1:34:35 Stunden. Das entspricht einem Kilometerschnitt von rund 4:29 Minuten.

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"Obwohl ich es zu langsam angegangen bin, habe ich die Zielzeit geknackt", sagte Kainz zur "Kleine Zeitung". "Es war anstrengend, sehr anstrengend, aber es war beeindruckend. Ich bin froh, dass ich dabei war."

Auch weitere Ex-Fußballer waren in Graz unterwegs. Kainz ging mit dem "Ryder Cup Team" an den Start, während Ex-Fußballer Stefan Mali sogar die volle Marathondistanz von 42,195 Kilometern bewältigte. Seine Zeit: 3:59:14 Stunden. "Es war megageil."