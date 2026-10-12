i David Alaba feiert wohl gegen den Fc Torino sein Debüt unter Trainer Kosta Runjaic. Imago Serie-A-Duell gegen Torino Hier ist das Udinese-Debüt von ÖFB-Star Alaba zu sehen David Alaba steht vor seinem Debüt für Udinese Calcio. Am Montagabend könnte der ÖFB-Kapitän erstmals in der Serie A auflaufen. Von Sport Heute 12.10.2026, 09:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Monate nach seinem letzten Pflichtspieleinsatz steht David Alaba vor seinem Debüt im Trikot von Udinese Calcio. Der 34-jährige ÖFB-Kapitän könnte am Montag (20.45 Uhr) im Kellerduell gegen den FC Torino erstmals für seinen neuen Klub auf dem Platz stehen.

Seit zwei Wochen trainiert Alaba voll mit der Mannschaft. Körperlich ist der ehemalige Real-Madrid-Star nach Angaben seines Trainers bereits bei 100 Prozent. Ob es gegen Torino tatsächlich für einen Einsatz reicht, ist allerdings noch offen. Udinese liegt vor dem Duell auf Tabellenplatz 14, die Gäste aus Turin rangieren unmittelbar dahinter.

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Hier läuft das Alaba-Debüt im TV

Österreichische Fußballfans können das mögliche Debüt des ÖFB-Kapitäns am Montagabend live verfolgen – allerdings nicht im Free-TV.

Die Partie zwischen Udinese Calcio und dem FC Torino wird ab 20:45 Uhr beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN übertragen.

Trainer schwärmt von Alaba

Trainer Kosta Runjaic zeigte sich vor der Partie von seinem Neuzugang begeistert. "Er hat sich sehr gut integriert, er hat im Training bereits seine Klasse und Führungsqualität gezeigt. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sein Beitrag sein wird", erklärte der in Wien geborene Coach.

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Auch körperlich sei Alaba bereit, allerdings wolle man nach seiner langen Pause kein Risiko eingehen. "Er ist bei 100 Prozent, fühlt sich gut und will spielen", so Runjaic. Gleichzeitig betonte er, dass die Belastung des 34-Jährigen behutsam gesteuert werden müsse.