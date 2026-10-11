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Messi feierte seine Saisontore 22 und 23.
Messi feierte seine Saisontore 22 und 23.
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Traumhafter Schlenzer

Messi mit Tor-Show! ÖFB-Legionär Wolf trifft

Lionel Messi glänzt beim 4:0-Sieg von Inter Miami gegen DC United mit zwei Toren. ÖFB-Legionär Hannes Wolf trifft bei einer Niederlage.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 22:28
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Lionel Messi ist zurück in den USA und trifft nach Belieben!

Nur vier Tage nach seinem emotionalen Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft zeigte der 39-jährige Superstar in der MLS seine Klasse.

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Beim klaren 4:0-Erfolg von Inter Miami gegen DC United schnürte Messi einen Doppelpack. Auch sein langjähriger Weggefährte Luis Suarez durfte gleich zweimal jubeln.

Für Miami kam der Kantersieg genau zur richtigen Zeit. Vor der Länderspielpause hatte die Mannschaft in zehn Partien nur einen einzigen Sieg gefeiert. Nun meldete sich das Team eindrucksvoll zurück.

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    Messi führt Torjäger-Liste an

    Mit seinen beiden Treffern hält Messi bereits bei 23 Saisontoren und führt damit die Torschützenliste der MLS klar an.

    Auch in der Tabelle sieht es für Inter Miami wieder besser aus. Der Klub verteidigte mit dem Erfolg den zweiten Platz in der Eastern Conference hinter Nashville SC und bleibt damit auf Kurs Richtung Play-offs.

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    Wie wichtig der Sieg war, zeigt ein Blick auf die Tabelle: Bei einer Niederlage hätte Miami bis auf Rang fünf zurückfallen können. Tabellenführer Nashville ließ ebenfalls nichts anbrennen und setzte sich auswärts gegen Austin mit 4:1 durch.

    Wolf glänzt mit Schlenzer

    Auch aus österreichischer Sicht gab es in der MLS Grund zum Jubeln. Hannes Wolf erzielte beim Auswärtsspiel von New York City FC gegen Chicago Fire seinen sechsten Saisontreffer.

    Der ehemalige Salzburg-Profi brachte seine Mannschaft mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung. Für einen Punktgewinn reichte es allerdings nicht. Chicago drehte die Partie und setzte sich mit 2:1 durch.

    Wolf wurde in der 82. Minute ausgewechselt und musste die Niederlage schließlich von der Bank aus mitansehen.

    red,11.10.2026, 22:28
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