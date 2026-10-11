i Ercan Kara GEPA pictures 2:0-Sieg beim LASK "Das zeichnet uns aus" – Kara über Rapids Erfolgsrezept Rapid ist nach dem 2:0 beim LASK weiter im Höhenflug. Trainer Johannes Hoff Thorup und seine Stars verraten das Erfolgsrezept. Von Sport Heute 11.10.2026, 20:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid lässt die Muskeln spielen! Mit einem beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg beim amtierenden Meister LASK bauten die Hütteldorfer ihre Tabellenführung am Sonntag aus. Ercan Kara (58.) und Claudy M'Buyi (82.) schossen die Wiener zum siebenten Saisonsieg. Nach der Machtdemonstration in Linz war die Stimmung bei Grün-Weiß entsprechend ausgelassen.

"Ich bin stolz, hier so dominant gespielt und gewonnen zu haben", jubelte Kara nach dem Schlusspfiff. Der Torschütze zum 1:0 weiß um die Bedeutung des Erfolgs: "Das ist nicht leicht, hier so ein Spiel zu spielen und nicht selbstverständlich." Dass sein Treffer nach einem Abpraller eher aus der Kategorie Arbeitstor stammte, störte den Angreifer wenig: "Hauptsache, er ist drin, egal wie."

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Der erfolgreiche Saisonstart trägt immer deutlicher die Handschrift von Trainer Johannes Hoff Thorup. Kara verriet, warum die Mannschaft unter dem Dänen derzeit so stark aufspielt: "Wir hatten in der langen Sommer-Vorbereitung die Zeit, genau das zu üben, was er will. Dann wirst du überzeugt davon und wirst spielfreudig. Das zeichnet uns aus." Auch gegen den LASK war Rapid vor allem in der ersten Hälfte spielbestimmend, erspielte sich Chance um Chance.

Hoff Thorup selbst gab sich nach dem nächsten Ausrufezeichen bescheiden. "Wir haben es geschafft, dort fortzusetzen, wo wir aufgehört haben. Wir hatten in den Phasen Kontrolle, in denen wir es haben wollten. Wir sind einfach im Flow geblieben." Den Erfolg wollte der Coach nicht allein für sich beanspruchen: "Ich versuche sie nur zu inspirieren und Lösungen zu finden." Dass seine Wechsel mit Louis Schaub und M'Buyi beim zweiten Treffer sofort Wirkung zeigten, bezeichnete er auch als glücklich.

Auch Yusuf Demir, der das 2:0 vorbereitete, strahlte nach dem Schlusspfiff. "Hier in Linz zu gewinnen, ist immer schwer. Wir sind natürlich glücklich, die drei Punkte mitzunehmen." Der Offensivspieler betonte die klare Spielidee der Hütteldorfer: "Wir haben ganz klare Ziele, wollen gegen den Ball giftig sein." Seine persönliche Zukunft lässt Demir derweil kalt. "Rapid ist mein Herzensverein. Die Vertragssituation schwebt nicht in meinem Kopf – die Leistung auf dem Platz zählt."

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Während Rapid jubelte, herrschte beim Meister Ernüchterung. LASK-Trainer Didi Kühbauer erkannte den Sieg seines Ex-Klubs neidlos an: "Rapid hat verdient das Spiel gewonnen." Seine Mannschaft sei vor der Pause viel zu passiv gewesen. Auch Sascha Horvath musste zugeben: "Sie waren spritziger. Das war heute der Unterschied." Zusätzlich schmerzen die Linzer die Verletzungen von George Bello und Moses Usor vor dem Champions-League-Kracher gegen Liverpool am Mittwoch.

In Hütteldorf darf man dagegen weiter träumen. Hoff Thorup will die Euphorie rund um den Tabellenführer jedenfalls nicht bremsen: "Wir wollen die Leidenschaft nicht stoppen. Wenn man sich die Fans ansieht, wie sie uns anfeuern. Wir wollen das natürlich auch leben." Gleichzeitig mahnte der Däne, den Blick bereits auf die nächste Aufgabe zu richten. Seine Ansage an die Konkurrenz klingt dennoch vielversprechend: "Wenn wir so weitermachen können, werden wir noch ziemlich viel Freude haben."