i Liverpool gegen City Reuters 3:0-Sieg City führt nach Skandal Liverpool in Anfield vor Manchester City feiert im England-Topspiel bei Liverpool einen 3:0-Sieg und schüttelt damit den zumindest momentan den Skandal-Frust ab. Von Sport Heute 11.10.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Länderspielpause erschütterte das City-Urteil die Fußballwelt nachhaltig. Der Scheichklub aus der Premier League wurde in 114 der 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Grob zusammengefasst: Die dominanteste Mannschaft der jüngeren England-Vergangenheit soll seine Titel-Kader mit unrechtmäßigen Zahlungen finanziert haben. Jetzt drohen drakonische Strafen bis hin zum Zwangsabstieg in die fünfthöchste Spielklasse.

Umso brisanter die Rückkehr in den Liga-Alltag: City gastierte am Sonntag ausgerechnet in Liverpool. Also bei jenem Team, das im Titelkampf gleich mehrfach an Pep Guardiolas Star-Ensemble gescheitert war. Dementsprechend aufgeheizt war die Atmosphäre bereits im Vorfeld und am Sonntag im legendären Anfield.

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Die Reaktion von City? Eiskalt! Sechstes Ligaspiel, sechster Sieg. City fegte die "Reds" mit 3:0 vom Platz und blieb in der Liga makellos, lacht damit weiter von der Spitze. Zumindest bis das Strafmaß für die Finanzvergehen bekannt ist.

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Sportlich behielt das Team von Trainer Enzo Maresca die Oberhand. Nach einer spielerisch durchwachsenen und torlosen ersten Hälfte rissen die Gäste nach knapp einer Stunde das Spiel mit kräftiger Mithilfe eines Liverpoolers an sich. Erst flog Ryan Gravenberch mit Gelb-Rot vom Platz (62.). Dann ging es ganz schnell: 1:0 Erling Haaland (65.), 2:0 Jeremy Doku (68.), 3:0 Rayan Cherki (78.).

Liverpool verliert somit den Anschluss an die Topränge, liegt mit neun Punkten aus den ersten sechs Saisonspielen auf dem neunten Rang. Für das Team von Trainer Andoni Iraola geht es jetzt nach Österreich. Am Mittwoch gastieren die "Reds" am zweiten Spieltag der Champions League beim heimischen Doublesieger LASK. Die Linzer verloren am Sonntag ihr Liga-Topspiel ebenfalls daheim, zogen gegen Rapid mit 0:2 den Kürzeren.

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