i Altach schlägt Wolfsberg GEPA pictures Hoffmann-Hattrick für Hartberg Wolfsberg geht im Keller-Duell 0:3 unter Der Wolfsberger AC verliert das Keller-Duell in Altach 0:3 und rutscht immer tiefer in die Krise. Hartberg schlägt Lustenau 4:3. Von Sport Heute 11.10.2026, 16:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim WAC schrillen wie schon im verkorksten Vorjahr die Alarmglocken. Die Wolfsberger konnten auch die XXL-Länderspielpause nicht zur Stabilisierung nützen, kamen stattdessen am Samstag im Spiel Letzter gegen Vorletzter in Altach mit 0:3 unter die Räder.

Der WAC ist nach acht Runden mit nur fünf Punkten Tabellenletzter.

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Das letzte Länderspiel von Gigant Lionel Messi i ?

Bereits zum dritten Mal flog eine Defensiv-Kraft von Trainer Thomas Silberberger mit Glattrot vom Feld – Simon Piesinger (44.) wurde wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. Ousmane Diawara (6.) und Benjamin Böckle (13.) hatten zuvor für einen Blitzstart der Vorarlberger gesorgt. In Überzahl besorgte Diawara mit seinem zweiten Streich den späteren Endstand (49.). Der Ausschluss von Mike-Steven Bähre hatte für die Hausherren keinen Einfluss mehr aufs Spiel (61.).

Hartberg siegt spektakulär

Ein Schützenfest lieferten sich indes Hartberg und Lustenau. Die Oststeirer setzten sich mit 4:3 durch. Dabei erzielte Marco Hoffmann (8., 55., 86.) für einen Triplepack, traf Nikolas Feldhofer (60.) erstmals in der Bundesliga. Die Tore von Albin Gashi (11.) und der Doppelpack von Dominik Weixelbraun (43., 93.) konnten den Gästen keinen Punkt einbringen.

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