i Ein Bild aus der Vorsaison: Dahl (r.) gegen Andrade. Auch heute könnte es zu diesem Duell kommen. IMAGO/STEINSIEK.CH "Heute"-Ticker Live ab 17 Uhr: Liga-Hit LASK gegen Rapid um Platz eins Der LASK bittet zum Abschluss der 8. Bundesliga-Runde Rapid zum Tanz. Die Ausgangslage ist spannend: Der Sieger übernimmt die Tabellenspitze. Von Sport Heute 11.10.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der LASK trifft daheim in der Raiffeisen Arena auf Rekordmeister Rapid. Der Sieger der Partie übernimmt die Tabellenführung von Salzburg, den Hütteldorfern würde bereits ein Remis genügen.

Die Linzer wollen nach der Niederlage bei Sturm und dem 3:3 in Hartberg endlich wieder voll anschreiben. Mut macht die Heimbilanz: Seit der Eröffnung der Raiffeisen Arena 2023 haben die Athletiker dort kein Spiel gegen Rapid verloren. Trainer Didi Kühbauer erwartet gegen seinen Ex-Klub ein enges Duell: "Am Ende werden Kleinigkeiten für die Entscheidung sorgen."

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Der Kracher läuft wie gewohnt auf Sky, aber auch im ORF ist das Match frei empfangbar. Der Ankick erfolgt um 17 Uhr.

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