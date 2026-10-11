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Ein Bild aus der Vorsaison: Dahl (r.) gegen Andrade. Auch heute könnte es zu diesem Duell kommen.
Ein Bild aus der Vorsaison: Dahl (r.) gegen Andrade. Auch heute könnte es zu diesem Duell kommen.
IMAGO/STEINSIEK.CH
"Heute"-Ticker

Live ab 17 Uhr: Liga-Hit LASK gegen Rapid um Platz eins

Der LASK bittet zum Abschluss der 8. Bundesliga-Runde Rapid zum Tanz. Die Ausgangslage ist spannend: Der Sieger übernimmt die Tabellenspitze.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 10:43
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Der LASK trifft daheim in der Raiffeisen Arena auf Rekordmeister Rapid. Der Sieger der Partie übernimmt die Tabellenführung von Salzburg, den Hütteldorfern würde bereits ein Remis genügen.

Liga-Kracher LASK gegen Rapid läuft heute im Free-TV

Die Linzer wollen nach der Niederlage bei Sturm und dem 3:3 in Hartberg endlich wieder voll anschreiben. Mut macht die Heimbilanz: Seit der Eröffnung der Raiffeisen Arena 2023 haben die Athletiker dort kein Spiel gegen Rapid verloren. Trainer Didi Kühbauer erwartet gegen seinen Ex-Klub ein enges Duell: "Am Ende werden Kleinigkeiten für die Entscheidung sorgen."

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Der Kracher läuft wie gewohnt auf Sky, aber auch im ORF ist das Match frei empfangbar. Der Ankick erfolgt um 17 Uhr.

Alle weiteren Ergebnisse und Infos zur Bundesliga findet ihr im "Heute"-Datencenter.

red,11.10.2026, 10:43
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