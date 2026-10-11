i David Alaba steht vor seinem Debüt. IMAGO/DeFodi Images Coach lobt und bremst Alaba-Debüt? "Er trainiert seit zwei Wochen, aber …" Am Montag könnte David Alaba sein Debüt für Udinese Calcio feiern. Trainer Kosta Runjaic schwärmt, will seinen Star aber nicht verheizen. Von Sport Heute 11.10.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag um 20.45 Uhr ist Udinese Calcio auswärts beim FC Turin gefordert. Es ist das Duell zweier Serie-A-Nachzügler – aus rot-weiß-roter Sicht aber dennoch brisant. Denn ÖFB-Kapitän David Alaba könnte sein Debüt für die "Bianconeri" feiern.

Am Sonntag verriet Trainer Kosta Runjaic bei der Abschlusspressekonferenz, ob der 34-Jährige schon ein Thema ist. "Er hat sich sehr gut integriert, er hat im Training bereits seine Klasse und Führungsqualität gezeigt. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sein Beitrag sein wird", meinte der in Wien geborene Coach. "Innerhalb von zwei Wochen hat er sich schon in die Abläufe der Mannschaft eingefunden. Es wirkt, als wäre er schon ewig hier."

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Runjaic weiter: "Man sieht, dass er nicht hierhergekommen ist, um seine Karriere ausklingen zu lassen – er hat ehrgeizige Ziele. Die Jungs sind begeistert, mit ihm zusammenspielen zu können."

Wird Alaba am Montag spielen? "Zur Aufstellung werde ich nichts verraten, aber wir wollen Alaba die ganze Saison über zur Verfügung haben, daher müssen wir die Belastung genau steuern. Er hat seit drei Monaten nicht mehr gespielt. Er ist bei 100 Prozent, fühlt sich gut und will spielen. Er trainiert zwar schon seit zwei Wochen mit uns, aber ein Spiel ist noch einmal etwas anderes. Wir stehen ständig im Austausch und werden sehen, wie wir ihn dosiert einsetzen."

Klar ist: Alaba ist bei Udinese in der Innenverteidigung eingeplant. "Im Laufe seiner Karriere hat er im Mittelfeld, auf dem Flügel, als Innenverteidiger und als Außenverteidiger gespielt – er beherrscht viele Positionen. Zunächst sehen wir ihn als Innenverteidiger. Er kann jede der drei Positionen in einer Dreierkette besetzen", sagt der Trainer.

"Er ist stark am Ball, spielt vertikal, kommuniziert viel mit seinen Mitspielern und verleiht der Abwehr jene Struktur, die uns ein wenig gefehlt hat. Er versteht es, das Spiel zu lesen und die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Viel Lob für den Routinier. Zwischen den Zeilen ist jedoch zu lesen, dass ein Startplatz-Einsatz zu früh kommt, maximal die "Joker"-Rolle drin ist. Am 18. Oktober trifft Udinese daheim auf US Lecce.