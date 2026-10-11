i Marko Arnautovic wird dieses Trikot nur noch privat anziehen. GEPA pictures Routinier spricht Klartext Arnautovic: "Mir fehlt das Nationalteam, aber …" Marko Arnautovic hat seine ÖFB-Karriere beendet. Auf ein Abschiedsspiel wartet der Routinier noch – der Ball liegt nicht bei ihm, stellt er klar. Von Sport Heute 11.10.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Marko Arnautovic bestritt in seiner Karriere 137 Länderspiele für Österreich und erzielte dabei 49 Tore. Beide Werte hat vor ihm kein anderer rot-weiß-roter Kicker erreicht. Sprich: Der 37-Jährige ist doppelter Rekordmann.

Aber: Nach dem WM-Aus gegen Spanien beendete "Arnie" im Juli seine ÖFB-Laufbahn. Die jüngsten Nations-League-Auftritte der Rangnick-Elf verfolgte er bereits aus der Ferne – und zwar im Griechenland-Urlaub.

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"Natürlich fehlt mir das Nationalteam, das war wie eine zweite Familie", verrät Arnautovic dem "Kurier". "Es gab auch Momente, wo ich das nicht gut verarbeitet habe, weil das Team für mich sehr wichtig war. Aber ich muss sagen, dass ich diese Zeit, die ich jetzt mit der Familie habe, genieße."

Eines stellt der Routinier klar: Sein ÖFB-Aus habe nichts mit körperlichen Problemen zu tun. "Journalisten haben oft gefragt, ob der Arnautovic noch kann. Ja, Arnautovic kann noch, ohne Probleme. Ich weiß nicht, ob die Leute das wissen: Egal, wie angeschlagen ich war – ich bin immer zum Nationalteam gefahren."

Auch in Argentinien trat mit Lionel Messi der Rekordspieler ab. Der Nationalheld bekam ein emotionales Abschiedsspiel. Arnautovic wartet noch auf ein solches. "Ich bin die falsche Ansprechperson", sagt er im "Kurier"-Interview. "Aber wenn das Nationalteam will, dann würde ich natürlich gerne diesen Abschied feiern – mit meinen Leuten, mit meinem Team und mit meinen Fans im Stadion."

Für den Wiener wäre ein ausverkauftes Heimspiel im Ernst-Happel-Stadion der würdige Rahmen. Dazu wird es frühestens im März 2027 im Rahmen der EM-Quali kommen.