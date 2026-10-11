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Messi und Co. zerlegten DC United.
Messi und Co. zerlegten DC United.
IMAGO/EPA
Saisontore 22 und 23

Messi erzielt Doppelpack kurz nach Team-Rücktritt

Vier Tage nach seinem Abschied vom argentinischen Nationalteam glänzte Lionel Messi wieder für Miami. Beim 4:0 gegen DC United traf er zwei Mal.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 09:18
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Erst die großen Emotionen, dann die nächste Tor-Show! Lionel Messi hat sich nach seinem Abschied vom argentinischen Nationalteam eindrucksvoll in der MLS zurückgemeldet. Beim 4:0 von Inter Miami gegen DC United schnürte der Superstar einen Doppelpack. Auch Luis Suarez traf zwei Mal.

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Mit bereits 23 Saisontoren führt Messi die Torjägerliste der US-Liga an.

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Für Inter Miami war der klare Sieg besonders wichtig. Vor der Länderspielpause hatte das Team aus zehn Partien nur einen Sieg geholt. Nun gab es wieder Grund zum Jubeln.

Miami steht auf Platz zwei der Eastern Conference hinter Nashville SC und bleibt auf Play-off-Kurs. Eine Niederlage hätte einen Rückfall bis auf Rang fünf bedeuten können. Spitzenreiter Nashville ließ ebenfalls nichts anbrennen und gewann in Austin mit 4:1.

red,Akt. 11.10.2026, 09:20, 11.10.2026, 09:18
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