i Messi und Co. zerlegten DC United. IMAGO/EPA Saisontore 22 und 23 Messi erzielt Doppelpack kurz nach Team-Rücktritt Vier Tage nach seinem Abschied vom argentinischen Nationalteam glänzte Lionel Messi wieder für Miami. Beim 4:0 gegen DC United traf er zwei Mal. Von Sport Heute 11.10.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst die großen Emotionen, dann die nächste Tor-Show! Lionel Messi hat sich nach seinem Abschied vom argentinischen Nationalteam eindrucksvoll in der MLS zurückgemeldet. Beim 4:0 von Inter Miami gegen DC United schnürte der Superstar einen Doppelpack. Auch Luis Suarez traf zwei Mal.

Mit bereits 23 Saisontoren führt Messi die Torjägerliste der US-Liga an.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das letzte Länderspiel von Gigant Lionel Messi i ?

Für Inter Miami war der klare Sieg besonders wichtig. Vor der Länderspielpause hatte das Team aus zehn Partien nur einen Sieg geholt. Nun gab es wieder Grund zum Jubeln.

Miami steht auf Platz zwei der Eastern Conference hinter Nashville SC und bleibt auf Play-off-Kurs. Eine Niederlage hätte einen Rückfall bis auf Rang fünf bedeuten können. Spitzenreiter Nashville ließ ebenfalls nichts anbrennen und gewann in Austin mit 4:1.