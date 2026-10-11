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Mitchel Paulissen passierte eine kuriose Tor-Jubel-Panne.
Mitchel Paulissen passierte eine kuriose Tor-Jubel-Panne.
IMAGO/Pro Shots
Ganz kuriose Szene

Fußballer erzielt Tor, will aber einen Elfer haben

Ganz kurziose Szene in den Niederlanden. Mitchel Paulissen erzielte eigentlich einen Treffer und merkte es nicht, forderte dafür einen Elfmeter.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 09:02
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Dieses Tor sorgt für Lacher! In der zweiten niederländischen Liga hat Roda-JC-Profi Mitchel Paulissen für eine der kuriosesten Szenen des Spieltags gesorgt. Der 33-Jährige erzielte gegen die zweite Mannschaft der PSV Eindhoven den Ausgleich – ohne es selbst zu bemerken.

Beim Stand von 0:1 trat Paulissen in der 84. Minute zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze an. Sein Schuss wurde von einem Gegenspieler in der Mauer abgefälscht. Sofort reklamierte der Mittelfeldspieler ein Handspiel und forderte lautstark einen Elfmeter.

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Er wollte Elfer, obwohl der Ball im Tor war

Als Schiedsrichter Niels Boel nicht auf den Punkt zeigte, konnte es Paulissen nicht fassen. Ungläubig schlug er die Hände über dem Kopf zusammen. Dabei hatte der Referee einen guten Grund, keinen Strafstoß zu geben: Der Ball lag längst im Tor!

Teamkollege Dyon Dorenbosch musste den aufgebrachten Torschützen erst in Richtung Mittelkreis schieben. Auch der Schiedsrichter zeigte dorthin. Erst jetzt begriff Paulissen, dass er gerade selbst das 1:1 erzielt hatte.

Auf dem Weg zurück in die eigene Hälfte konnte sich der Niederländer ein Lachen über seinen eigenen Fauxpas nicht verkneifen. Zuvor hatte Austyn Jones die Gäste in der 76. Minute in Führung gebracht.

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Beim 1:1 blieb es schließlich auch. Roda JC Kerkrade liegt nach zehn Spieltagen mit 16 Punkten auf Tabellenplatz sechs. Für Paulissen dürfte sein kurioser Treffer trotzdem unvergesslich bleiben.

red,11.10.2026, 09:02
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