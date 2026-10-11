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Sebastian Gishamer pfeift definitiv nicht aus dem letzten Loch.
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Gishamer pfeift

Sechs Österreich-Schiris im Champions-League-Einsatz

Der LASK trifft am Mittwoch in der Champions League auf Liverpool. Mit Sebastian Gishamer ist auch ein heimischer Referee in der Königsklasse dabei.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 11:02
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Besonderer Einsatz für Sebastian Gishamer! An seinem 38. Geburtstag pfeift der Salzburger am Dienstag das Champions-League-Duell zwischen Sabah FC und Slavia Prag. Anstoß in Baku ist um 18.45 Uhr.

Verrückte Ronaldo-Wende: Plötzlich ist alles anders

Aserbaidschan kennt Gishamer bereits von seiner Premiere in der Königsklasse. Im November des Vorjahres leitete er dort die Partie zwischen Qarabag Agdam und Chelsea.

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    Auch diesmal setzt die UEFA auf ein komplett österreichisches Schiedsrichterteam. Roland Riedel und Santino Schreiner assistieren an den Linien, Walter Altmann ist vierter Offizieller. Alan Kijas und Josef Spurny übernehmen die Videoassistenz.

    red,11.10.2026, 11:02
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