Sechs Österreich-Schiris im Champions-League-Einsatz

Besonderer Einsatz für Sebastian Gishamer! An seinem 38. Geburtstag pfeift der Salzburger am Dienstag das Champions-League-Duell zwischen Sabah FC und Slavia Prag. Anstoß in Baku ist um 18.45 Uhr.
Aserbaidschan kennt Gishamer bereits von seiner Premiere in der Königsklasse. Im November des Vorjahres leitete er dort die Partie zwischen Qarabag Agdam und Chelsea.
Auch diesmal setzt die UEFA auf ein komplett österreichisches Schiedsrichterteam. Roland Riedel und Santino Schreiner assistieren an den Linien, Walter Altmann ist vierter Offizieller. Alan Kijas und Josef Spurny übernehmen die Videoassistenz.