i Sebastian Gishamer pfeift definitiv nicht aus dem letzten Loch. GEPA Gishamer pfeift Sechs Österreich-Schiris im Champions-League-Einsatz Der LASK trifft am Mittwoch in der Champions League auf Liverpool. Mit Sebastian Gishamer ist auch ein heimischer Referee in der Königsklasse dabei. Von Sport Heute 11.10.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besonderer Einsatz für Sebastian Gishamer! An seinem 38. Geburtstag pfeift der Salzburger am Dienstag das Champions-League-Duell zwischen Sabah FC und Slavia Prag. Anstoß in Baku ist um 18.45 Uhr.

Aserbaidschan kennt Gishamer bereits von seiner Premiere in der Königsklasse. Im November des Vorjahres leitete er dort die Partie zwischen Qarabag Agdam und Chelsea.

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Auch diesmal setzt die UEFA auf ein komplett österreichisches Schiedsrichterteam. Roland Riedel und Santino Schreiner assistieren an den Linien, Walter Altmann ist vierter Offizieller. Alan Kijas und Josef Spurny übernehmen die Videoassistenz.