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Der Ball rollt wieder in der Bundesliga.
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Liga-Kracher LASK gegen Rapid läuft heute im Free-TV

Meister LASK empfängt heute um 17 Uhr Titelrivale Rapid. Das Topspiel der achten Bundesliga-Runde wird auf Sky und auch im ORF übertragen.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 09:45
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Nach der XXL-Länderspielpause übernehmen wieder die Vereine das Kommando – auch in der österreichischen Bundesliga. Und genau dort steht am Sonntag ein besonders Highlight vor der Tür.

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Der LASK trifft daheim in der Raiffeisen Arena auf Rekordmeister Rapid. Der Sieger der Partie übernimmt die Tabellenführung von Salzburg, den Hütteldorfern würde bereits ein Remis genügen. Die Ausgangslage könnte spannender nicht sein.

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Der Kracher läuft wie gewohnt auf "Sky", aber auch im Free-TV ist das Match frei empfangbar. Der ORF überträgt das Topspiel nämlich live auf ORF1 und im Stream auf ORF ON.

Der öffentlich-rechtliche Sender sicherte sich die Übertragungsrechte an vier Spielen pro Saison bis zur Saison 2030/31. Es ist die erste Partie der laufenden Spielzeit, die vom ORF in voller Länge gezeigt wird.

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Nach dem Spiel am Sonntag folgt im ORF die Bundesliga-Highlight-Sendung mit Zusammenfassungen der anderen Bundesliga-Spiele.

red,11.10.2026, 09:45
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