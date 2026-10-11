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Wimmer in der Dortmund-Zange
Wimmer in der Dortmund-Zange
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Teamchef Rangnick bangt

Verletzt! ÖFB-Star muss lange Zwangspause einlegen

Rückschlag für Patrick Wimmer! Der Hoffenheim-Legionär hat sich am Oberschenkel verletzt und fällt einige Wochen aus.
Sport Heute
Von Sport Heute
11.10.2026, 13:26
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Patrick Wimmer im Wechselbad der Gefühle! Der 25-Jährige war einer der Gewinner der XXL-Länderspielpause, zeigte mit starken Leistungen für Österreich auf, stand in allen vier Partien in der Startelf, leistete zwei Assists.

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Aber: Jetzt ist der Hoffenheim-Legionär verletzt. Wie sein Klub mitteilt, hat sich Wimmer "eine Muskelverletzung am hinteren Oberschenkel zugezogen". Wann und wie die Blessur entstanden ist, wird nicht verraten. Er werde "voraussichtlich bis zur nächsten Länderspielphase fehlen".

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Der Mittelfeldmann fehlte bereits am Wochenende in der deutschen Liga beim 2:3 gegen den HSV. Nach fünf Runden und vier Pleiten liegt Hoffenheim, die Mannschaft von Coach Christian Ilzer, nur auf Platz 17.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hofft, dass Wimmer am 14. November gegen Irland und drei Tage später gegen Israel wieder matchfit ist. Österreich ist Tabellenführer in der Gruppe B3, würde als Erster direkt in die A-Liga aufsteigen.

red,Akt. 11.10.2026, 13:27, 11.10.2026, 13:26
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