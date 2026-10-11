i Oliver Glasner Reuters Nottingham nur 14. Bitteres 1:3 – Glasner verliert bei Ex-Klub Palace Oliver Glasner muss mit Nottingham Forest bei Ex-Klub Crystal Palace eine empfindliche 1:3-Pleite einstecken und rutscht in der Premier League ab. Von Sport Heute 11.10.2026, 16:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Missglückte Rückkehr in den Liga-Alltag! Starcoach Oliver Glasner kassierte am Sonntag eine 1:3-Niederlage mit Nottingham Forest – ausgerechnet in seinem alten Wohnzimmer. Seine "Ex" Crystal Palace setzte sich in der sechsten Runde der Premiere League daheim gegen den Favoriten durch und überholte Nottingham damit sogar in der Tabelle.

Mit nur fünf Punkten ist Palace auf den 14. Ligarang abgerutscht.

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Dabei begann der Besuch in London für Glasner eigentlich ideal. Star-Angreifer Dan Ndoye brachte die Gäste blitzschnell in Führung (3.).

Kurz vor der Pause entglitt Forest aber die Partie. Die Hausherren, mit denen Glasner noch im Frühjahr über den sensationellen Conference-League-Triumph gejubelt hatte, drehten das Match.

Mit Daichi Kamada (41.) und Jefferson Lerma (45+4.) trafen zwei Ex-Schützlinge, mit Yeremi Pino (59.) ein dritter nach der Pause zur Vorentscheidung.

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