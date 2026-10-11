i Lienhart stoppt Adamu im ÖFB-Duell. IMAGO Vor BVB und Bayern ÖFB-Legionär stürmt in Unterzahl an die Tabellenspitze Trotz eines Platzverweises feiert Freiburg einen 2:1-Sieg gegen Schalke. ÖFB-Legionär Philipp Lienhart darf über Platz eins jubeln. Von Sport Heute 11.10.2026, 20:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der SC Freiburg sorgt in der deutschen Bundesliga für eine Überraschung!

Die Mannschaft von ÖFB-Legionär Philipp Lienhart setzte sich am Sonntag gegen Schalke 04 mit 2:1 durch und übernahm damit die Tabellenführung. Besonders bemerkenswert: Die Freiburger waren nach Gelb-Rot von Suzuki (64.) in Unterzahl. Goto (85.) erzielte per Kopf das 2:1-Goldtor.

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Damit liegt das Sensationsteam punktgleich mit Dortmund an der Tabellenspitze. Die Bayern sind nach dem 2:2 in Augsburg zwei Punkte zurück.

Dabei erwischten die Hausherren einen perfekten Start. Maximilian Eggestein brachte Freiburg bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Schalke schlug zurück. Adrian Gantenbein sorgte in der 30. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor für den 1:1-Ausgleich.

ÖFB-Teamverteidiger Lienhart stand bei Freiburg über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Bei Schalke bot Trainer Muslic die ÖFB-Teamspieler Junior Adamu und Maximilian Wöber in der Startelf auf. Adamu wurde in der 69. Minute ausgewechselt, Wöber ging in der 79. Minute vom Feld.