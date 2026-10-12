i Vinicius Jr. erlebte ein Wochenende zum Vergessen GEPA pictures "Entschuldigung" Liebes-Aus bei Vinicius Jr. nach Haar-Skandal Erst Rot gegen Villarreal, jetzt die nächste bittere Nachricht! Real-Star Vinicius Jr. und Virginia Fonseca haben sich zum zweiten Mal getrennt. Von Sport Heute 12.10.2026, 08:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Real-Madrid-Star Vinicius Jr. läuft es derzeit alles andere als rund!

Am Wochenende flog der Brasilianer beim 1:0-Sieg gegen Villarreal mit Rot vom Platz. Bei einem Angriff zog der 26-Jährige seinen Gegenspieler an den Haaren. Eine Aktion mit Folgen: Sein anschließender Treffer wurde aberkannt, Vinicius sah wegen der Tätlichkeit die Rote Karte.

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Nach dem Spiel zeigte sich der Real-Star reumütig. "Entschuldigung an meine Mannschaft und die Fans", schrieb er auf Instagram.

Jetzt folgt auch privat der nächste Rückschlag: Der Stürmer und seine Freundin Virginia Fonseca haben sich getrennt. Es ist bereits das zweite Liebes-Aus innerhalb eines halben Jahres.

Die Beziehung zwischen dem Fußball-Superstar und der brasilianischen Influencerin mit mehr als 56 Millionen Instagram-Followern ist erneut Geschichte. Das Management von Fonseca bestätigte die Trennung.

"Es gibt keinen Konflikt und keinen Streit. Sie haben einfach vereinbart, ihre Beziehung nicht länger als Paar fortzusetzen", heißt es in einer Erklärung.

Bereits im Mai dieses Jahres hatten Vinicius und Virginia ihre Beziehung beendet. Damals meldete sich die Influencerin mit emotionalen Worten in den sozialen Netzwerken.

"Ich werde mir immer erlauben zu leben. Etwas Echtes zu leben, ohne Angst, ohne Berechnung und ohne aufzuhören, ich selbst zu sein", erklärte die 27-Jährige.

Sie habe sich während der Beziehung sehr eingebracht, betonte aber auch, dass es für sie klare Grenzen gebe.

Über gewisse Dinge werde sie nicht verhandeln. "Wenn etwas keinen Sinn ergibt, habe ich lieber die Reife, es mit Zuneigung zu beenden, als daran festzuhalten", schrieb sie damals.

Virginia genießt Urlaub ohne Vinicius

Von Liebeskummer ist auf Virginias Instagram-Profil vorerst wenig zu sehen. Die 27-Jährige war zuletzt noch in Spanien, reiste am Wochenende aber mit ihren drei Kindern aus einer früheren Beziehung in die USA.

Dort zeigt sie sich auf Urlaubsfotos am Strand und am Pool. Zur erneuten Trennung äußerte sie sich bisher nicht persönlich.