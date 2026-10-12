i Demir im Luftduell in Linz: "Muss die Mannschaft loben." GEPA pictures "Mein Herzensverein" Rapid-Boss verrät seinen Plan mit Demir Rapid baut mit einem 2:0 beim LASK die Tabellenführung aus. Beim Sieg lässt Sportchef Markus Katzer mit einem Plan für Yusuf Demir aufhorchen. Von Sport Heute 12.10.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rapid bleibt auf Erfolgskurs!

Die Hütteldorfer feierten im Liga-Hit einen verdienten 2:0-Auswärtssieg beim LASK, bauen damit ihre Tabellenführung weiter aus, liegen drei Punkte vor Salzburg, fünf vor dem LASK und sieben vor Sturm.

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Nach dem überzeugenden Auftritt in Linz herrscht bei Grün-Weiß beste Stimmung. Doch nicht nur die Leistung auf dem Platz sorgt für Gesprächsstoff. Sportchef Markus Katzer verriet in Linz seinen Plan mit Yusuf Demir.

Katzer: "Die Option ziehen wir auf jeden Fall"

Der Rapid-Boss macht klar, dass die Grün-Weißen auch künftig auf Demir setzen wollen. Eine bestehende Vertragsoption gibt dem Verein dabei Sicherheit. Doch Katzer will mehr.

"Die Option ziehen wir auf jeden Fall. Aber bevor wir diese Option ziehen, wollen wir auf jeden Fall den Vertrag verlängern", erklärt der Sportchef auf "Sky".

Die ersten Schritte sind bereits gesetzt. "Wir haben die Länderspielpause auch genutzt, um uns mit seinen Beratern zusammenzusetzen", bestätigt Katzer.

Demir: "Rapid ist mein Herzensverein"

Und was sagt Demir selbst? Der 23-Jährige zeigt sich nach dem Sieg in Linz zuversichtlich. Auf die Frage nach dem Verlauf der Vertragsgespräche antwortet er: "Positiv."

Dann macht er den Rapid-Fans bei "Sky" Hoffnung: "Rapid ist mein Herzensverein, wie ich immer betone. Ich bin glücklich, dass sie mir jetzt was vorlegen wollen. Vermute ich mal."

Eine Einigung ist noch nicht fix. Dass beide Seiten an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind, wird aber deutlich.

"Das Wichtigste ist, dass ich Spaß mit den Jungs am Platz habe. Wir wollen zusammenarbeiten und Siege einfahren", betont Demir.

Sportlich gab es für die Hütteldorfer beim LASK allen Grund zur Freude. Mit dem 2:0-Auswärtserfolg untermauerte Rapid seine starke Form und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze aus.

"Eine gute Leistung. Hier in Linz ist es immer schwer, zu gewinnen. Wir sind glücklich, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen können", erklärte Demir.

Besonders seine Mitspieler hob der 23-Jährige hervor: "An erster Stelle muss ich die Mannschaft loben. Das war ein ganz harter Fight für uns alle. Wir sind einfach glücklich."