i Glasner: "Nennt es Karma!" GEPA pictures "Wie steht's?" Spott für Glasner! "Morgen wirst du entlassen" Bittere Rückkehr für Oliver Glasner! Der Österreicher verliert mit Nottingham 1:3 bei Crystal Palace, wird von den Fans verspottet. Von Sport Heute 12.10.2026, 10:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hat sich Oliver Glasner seine Rückkehr nach London nicht vorgestellt!

Der oberösterreichische Trainer kassierte mit Nottingham Forest bei seinem Ex-Klub Crystal Palace eine bittere 1:3-Pleite. Dabei wurde der ehemalige Publikumsliebling im Selhurst Park zunächst noch gefeiert, später aber von den Fans gnadenlos verspottet.

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Erst Applaus, dann böse Gesänge

Vor dem Anpfiff bereiteten die Palace-Anhänger ihrem ehemaligen Erfolgstrainer einen herzlichen Empfang. Glasner hatte den Klub zum Gewinn des FA Cups und der Conference League geführt.

Auch sportlich begann der Nachmittag für den Österreicher perfekt. Dan Ndoye brachte Nottingham bereits in der dritten Minute in Führung. Crystal Palace drehte die Partie durch Tore von Daichi Kamada, Jefferson Lerma und Yeremy Pino.

Mit dem Spielstand kippte auch die Stimmung auf den Rängen. "Glasner, wie steht's?", sangen die Heimfans höhnisch. Noch heftiger: "Morgen wirst du entlassen!", schallte es durch das Stadion.

Glasner: "Nennt es Karma"

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich der 52-Jährige selbstkritisch. "Heute sieht es so aus, als wäre nur ich dafür verantwortlich. Nennt es Karma oder wie auch immer", erklärte Glasner bei "Sky".

Dann legte er nach: "Es war, als hätte ich es nicht verdient, im Selhurst Park zu gewinnen."

Seiner Mannschaft machte der Österreicher hingegen keine Vorwürfe. Trotz der Niederlage sprach er sogar von der besten Saisonleistung seiner Spieler.

Für die Unterstützung vor dem Spiel bedankte sich Glasner dennoch bei den Fans beider Vereine. "Es kommt nicht oft vor, dass man von beiden Seiten unterstützt wird", erklärte er.

Sportlich bleibt die Lage bei Nottingham angespannt. Nach sechs Premier-League-Spielen hält Forest bei fünf Punkten und liegt nur auf Tabellenplatz 14.