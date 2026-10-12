i Flo Wirtz verlor mit Liverpool 0:3 gegen City, muss harte Kritik wegstecken. Reuters "Es tut mir leid ..." Liverpool-Ikone rechnet vor LASK-Duell mit Wirtz ab Sowohl der LASK als auch Liverpool haben ihre Generalprobe für das CL-Duell verpatzt. Bei den Engländern gerät jetzt ein Superstar massiv unter Druck. Von Sport Heute 12.10.2026, 09:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor dem direkten Duell in der Champions League läuft es weder beim LASK noch beim FC Liverpool nach Wunsch. Während die Linzer am Sonntag gegen Rapid mit 0:2 verloren, gingen die "Reds" im Spitzenspiel gegen Manchester City mit 0:3 unter. Besonders bitter für Liverpool: Die deutliche Pleite setzte es ausgerechnet an der heimischen Anfield Road.

Nach der Niederlage im Prestigeduell wird beim englischen Topklub bereits über personelle Konsequenzen diskutiert. Besonders ein Spieler gerät vor dem Duell mit den Oberösterreichern massiv unter Druck: Florian Wirtz.

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Liverpool-Legende fordert Wirtz-Aus

Ausgerechnet Liverpool-Ikone Jamie Carragher nimmt den deutschen Nationalspieler nach der City-Pleite ins Visier. Der ehemalige Verteidiger findet deutliche Worte für die bisherigen Leistungen des Offensivstars.

"Es tut mir leid, das sagen zu müssen: Es funktioniert nicht mit Florian Wirtz und hat bislang auch nicht funktioniert", erklärte Carragher gegenüber "Sky".

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Der 48-Jährige kritisiert, dass Wirtz bislang in keinem Spiel der herausragende Akteur auf dem Platz gewesen sei. Für Carragher ist deshalb klar, dass der Deutsche seinen Stammplatz vorerst verlieren sollte.

"Ich finde, Liverpool hat ihm genug Chancen gegeben, und ich denke, er muss aus der Mannschaft herausgenommen werden", fordert die Klub-Legende.

125 Millionen Euro für sieben Tore

Dabei waren die Erwartungen an Wirtz nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen nach Liverpool riesig. Im Sommer 2025 überwiesen die Engländer kolportierte 125 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler.

Die bisherige Bilanz des 23-Jährigen fällt angesichts der enormen Ablösesumme allerdings überschaubar aus. In 56 Pflichtspielen gelangen ihm sieben Treffer und elf Vorlagen. Zu wenig für Carragher, der vom Millionen-Neuzugang deutlich mehr erwartet.