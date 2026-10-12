i Armin Assinger verwechselte einige Details. Screenshot Herzog und Polster staunen Peinlicher Assinger-Moment in der Promi-Millionenshow Am Montag sorgten die ÖFB-Idole Toni Polster und Andreas Herzog in der Promi-Millionenshow für Unterhaltung. Moderator Armin Assinger patzte jedoch. Von Sport Heute 12.10.2026, 22:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Armin Assinger lud am Montag die Sport-Prominenz in seine Millionenshow, sammelte Geld für den guten Zweck. Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock, Biathlon-Ass Lisa Hauser, Ski-Held Johannes Aigner sowie die Ex-Kicker Toni Polster und Andreas Herzog stellten sich den kniffligen Fragen.

Die als "Blitzgneißer" bekannten Fußball-Legenden traten im Duo an, erspielten die Höchstsumme von 75.000 Euro.

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Weniger souverän war hingegen die Anmoderation von Assinger. Der 62-Jährige sprach Herzog als "Rekord-Internationalen" an. Der korrigierte prompt. "Arnautovic hat mich überholt. Der hat weit mehr Spiele, über 130." Assinger verdutzt: "Das habe ich nicht mitbekommen. Schande auf mein Haupt."

Auch bei Polster patzte er. "Toni, du hast 97 oder 95 Länderspiele." Der Ex-Stürmer stellte richtig: "94". Assinger fuhr fort: "Du bist auch von Arnautovic überflügelt worden mit den Toren."

Zumindest diese Aussage stimmte, wenngleich die Wachablöse bereits ein Jahr zurückliegt. "Arnie" beendete seine ÖFB-Laufbahn mit 49 Volltreffern, Polster hatte 44.