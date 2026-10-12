i Laura Wontorra zeigt ihren Baby-Bauch. "screenshot" Erstmals nach Bekanntgabe TV-Moderatorin Wontorra zeigt Baby-Bäuchlein Laura Wontorra erwartet ihr erstes Kind. Jetzt gewährt die Sport-Moderatorin ihren Fans erstmals einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch. Von Sport Heute 12.10.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Laura Wontorra wird zum ersten Mal Mutter. Die 37-jährige Sport-Moderatorin erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Riccardo Basile Nachwuchs. Nachdem sie ihre Schwangerschaft erst vor wenigen Tagen öffentlich gemacht hatte, gewährte sie ihren Fans nun einen weiteren privaten Einblick und zeigte erstmals ihren wachsenden Babybauch.

Auf Instagram veröffentlichte Wontorra am Sonntag eine Bilderreihe von ihrem Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Zwischen zahlreichen Urlaubsfotos versteckte sich dabei ein ganz besonderer Schnappschuss: Auf Bild 18 von insgesamt 20 Aufnahmen präsentiert die Moderatorin erstmals ihren Babybauch.

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Babyschuhe sorgen für Spekulationen

Erst vor Kurzem hatte Wontorra ihre Schwangerschaft mit einem emotionalen Instagram-Beitrag verkündet. "Halb du, halb ich", schrieb sie zu gemeinsamen Fotos mit ihrem Partner und einer Ultraschallaufnahme des ungeborenen Kindes.

Ein kleines Detail sorgte dabei für besonders viel Gesprächsstoff: Neben den Bildern waren auch rosa Babyschuhe zu sehen. Erwartet das Paar etwa ein Mädchen? Offiziell bestätigt hat die Moderatorin das Geschlecht ihres Kindes bislang nicht.

Die Fans reagierten jedenfalls begeistert auf die Baby-News und überhäuften das Paar mit Glückwünschen.

Bekanntes TV-Gesicht

Wontorra zählt zu den bekanntesten Sport-Moderatorinnen Deutschlands. Im Laufe ihrer Karriere stand sie unter anderem für Sky, Sport1 und DAZN vor der Kamera. Auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 war die 37-Jährige im Einsatz und berichtete direkt aus den Stadien.

Abseits des Fußballs ist sie einem breiten Publikum durch die TV-Shows "Grill den Henssler" und "Ninja Warrior Germany" bekannt. Die Leidenschaft für den Journalismus wurde ihr bereits in die Wiege gelegt. Ihr Vater arbeitete als Sportjournalist, ihre Mutter als Redakteurin.