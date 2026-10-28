i Bei einer Polizeikontrolle auf der Westautobahn bei St. Pölten flog ein 34-jähriger Lenker auf. iStock Kontrolle auf Westautobahn Alko-Lenker (34) ohne Führerschein auf A1 erwischt Bei einer Polizeikontrolle auf der Westautobahn bei St. Pölten flog ein 34-jähriger Lenker auf. Er hatte Alkohol getrunken und keinen Führerschein. Von Victoria Carina Frühwirth 28.10.2026, 17:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich mehrere Verstöße deckten Polizisten am Dienstag, 27. Oktober, auf der Westautobahn im Bezirk St. Pölten auf. Gegen 15.40 Uhr hielten die Beamten im Gemeindegebiet von Pyhra einen 34-jährigen Kroaten zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann derzeit gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Doch damit nicht genug: Auch das Pickerl seines Fahrzeugs war bereits abgelaufen.

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Alkotest fiel positiv aus

Die Polizisten führten bei dem 34-Jährigen außerdem einen Alkotest durch. Dieser fiel positiv aus. Für den Kroaten war die Fahrt damit sofort zu Ende. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Die Bilder des Tages i ?

Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.