Alko-Lenker (34) ohne Führerschein auf A1 erwischt

Gleich mehrere Verstöße deckten Polizisten am Dienstag, 27. Oktober, auf der Westautobahn im Bezirk St. Pölten auf. Gegen 15.40 Uhr hielten die Beamten im Gemeindegebiet von Pyhra einen 34-jährigen Kroaten zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an.
Dabei stellte sich heraus, dass der Mann derzeit gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Doch damit nicht genug: Auch das Pickerl seines Fahrzeugs war bereits abgelaufen.
Die Polizisten führten bei dem 34-Jährigen außerdem einen Alkotest durch. Dieser fiel positiv aus. Für den Kroaten war die Fahrt damit sofort zu Ende. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt.
Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde rechnen.