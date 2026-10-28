i Tatort-Rekonstruktion in Kottingbrunn Thomas Lenger Eltern entdeckten tote Tochter Junge Frau erschossen – jetzt gibt es eine neue Wende Fünf Monate nach dem Femizid in Kottingbrunn packt der mögliche Komplize aus. Er gesteht einen Raubplan, bestreitet aber den Mord. Von Niederösterreich Heute 28.10.2026, 18:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Entwicklungen im Fall des Femizids von Kottingbrunn (Bezirk Baden): Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 28-Jährigen wurde ein zweiter Tatverdächtiger von Deutschland nach Österreich ausgeliefert. Der 32-Jährige legte laut "Kurier" ein umfangreiches Geständnis ab – allerdings nur hinsichtlich eines geplanten Raubüberfalls.

Die junge Frau war im Mai von ihren Eltern tot in ihrer Wohnung entdeckt worden, nachdem sie tagelang nichts von ihr gehört hatten. Das Opfer wurde aus nächster Nähe mit drei Kopfschüssen getötet.

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Komplize in Deutschland festgenommen

Bereits wenige Tage nach der Bluttat wurde ein 27-jähriger Steirer festgenommen. Er gestand grundsätzlich, die Frau erschossen zu haben, schilderte den Ermittlern allerdings unterschiedliche Versionen des Tathergangs. Der Mann sitzt seither in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

Bluttat in Kottingbrunn: Junge Frau tot aufgefunden i ?

Sein mutmaßlicher Komplize, ein 32-jähriger Italiener mit Wohnsitz in Deutschland, war zunächst untergetaucht. Im August wurde er in Aalen (Baden-Württemberg) festgenommen und am 27. Oktober nach Österreich ausgeliefert.

Raubüberfall soll geplant gewesen sein

Bei den Einvernahmen gab der 32-Jährige laut "Kurier" an, dass sein Bekannter die 28-Jährige ausrauben wollte. Die beiden seien davon ausgegangen, dass die Frau über größere Geldbeträge und Wertgegenstände verfügte.

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Um ihre Spuren zu verschleiern, sollen die Männer in der Steiermark ein Auto angemietet und sich damit auf den Weg nach Kottingbrunn gemacht haben. Mit dabei war eine Kleinkaliberpistole, die der 27-Jährige als Sportschütze legal besaß.

21. Mai 2026: Nachbarn nach tödlicher Bluttat in Kottingbrunn entsetzt i ?

Der 32-Jährige bestreitet jedoch, bei der Tötung in der Wohnung gewesen zu sein. Er habe im Auto gewartet. Erst als sein Bekannter zurückgekehrt sei, habe dieser ihm erzählt, dass er die Frau mit drei Schüssen getötet habe.

Mordverdächtiger täuschte Luxusleben vor

Brisant ist auch das Doppelleben des mutmaßlichen Schützen. Der Steirer soll sich im Internet mithilfe KI-generierter Fotos und Videos als erfolgreicher Bauunternehmer mit teuren Sportwagen inszeniert haben. Tatsächlich entsprach dieses Luxusleben aber nicht der Realität.

Der 32-jährige mutmaßliche Komplize befindet sich mittlerweile ebenfalls in Untersuchungshaft in Wiener Neustadt. Ob er unmittelbar an der Tötung beteiligt war, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Für beide Männer gilt die Unschuldsvermutung.