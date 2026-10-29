Mit Alkohol und Drogen am Steuer auf der A1 erwischt

Eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Amstetten hat am Montag, 26. Oktober, auf der Westautobahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Frau war gegen 16.10 Uhr in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Gerersdorf ins Visier der Autobahnpolizei geriet.
Beamte der Autobahnpolizei Melk bemerkten bei der Nach- und Vorbeifahrt gleich zwei Verwaltungsübertretungen. Daraufhin wurde die Lenkerin angehalten und kontrolliert.
Bei der anschließenden Kontrolle folgte die nächste Auffälligkeit: Ein Alkoholtest verlief positiv. Weil die Polizisten zudem eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel vermuteten, wurde eine klinische Untersuchung durchgeführt. Auch diese bestätigte den Verdacht.
Für die 32-Jährige war die Fahrt damit endgültig vorbei. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und nahmen ihr den Führerschein vorläufig ab.
Damit nicht genug: Die Frau muss sich nun auch vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde verantworten. Eine entsprechende Anzeige wird erstattet.