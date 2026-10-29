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Die Frau war in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Gerersdorf ins Visier der Autobahnpolizei geriet.
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Polizei stoppt Lenkerin

Mit Alkohol und Drogen am Steuer auf der A1 erwischt

Eine 32-Jährige war auf der A1 bei Gerersdorf alkohol- und suchtmittelbeeinträchtigt unterwegs. Die Polizei zog sie aus dem Verkehr.
Von Victoria Carina Frühwirth
29.10.2026, 07:19
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Eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Amstetten hat am Montag, 26. Oktober, auf der Westautobahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Frau war gegen 16.10 Uhr in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Gerersdorf ins Visier der Autobahnpolizei geriet.

Auto überschlägt sich auf A1 – auch Lkw beteiligt

Polizei stellte gleich mehrere Verstöße fest

Beamte der Autobahnpolizei Melk bemerkten bei der Nach- und Vorbeifahrt gleich zwei Verwaltungsübertretungen. Daraufhin wurde die Lenkerin angehalten und kontrolliert.

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Bei der anschließenden Kontrolle folgte die nächste Auffälligkeit: Ein Alkoholtest verlief positiv. Weil die Polizisten zudem eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel vermuteten, wurde eine klinische Untersuchung durchgeführt. Auch diese bestätigte den Verdacht.

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Führerschein an Ort und Stelle weg

Für die 32-Jährige war die Fahrt damit endgültig vorbei. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und nahmen ihr den Führerschein vorläufig ab.

Damit nicht genug: Die Frau muss sich nun auch vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde verantworten. Eine entsprechende Anzeige wird erstattet.

VF, 29.10.2026, 07:19
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