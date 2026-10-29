i Gerersdorf ins Visier der Autobahnpolizei geriet." fetchpriority="high" /> Die Frau war in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Gerersdorf ins Visier der Autobahnpolizei geriet. Getty Images Polizei stoppt Lenkerin Mit Alkohol und Drogen am Steuer auf der A1 erwischt Eine 32-Jährige war auf der A1 bei Gerersdorf alkohol- und suchtmittelbeeinträchtigt unterwegs. Die Polizei zog sie aus dem Verkehr. Von Victoria Carina Frühwirth 29.10.2026, 07:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Amstetten hat am Montag, 26. Oktober, auf der Westautobahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Frau war gegen 16.10 Uhr in Fahrtrichtung Wien unterwegs, als sie im Gemeindegebiet von Gerersdorf ins Visier der Autobahnpolizei geriet.

Polizei stellte gleich mehrere Verstöße fest

Beamte der Autobahnpolizei Melk bemerkten bei der Nach- und Vorbeifahrt gleich zwei Verwaltungsübertretungen. Daraufhin wurde die Lenkerin angehalten und kontrolliert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bei der anschließenden Kontrolle folgte die nächste Auffälligkeit: Ein Alkoholtest verlief positiv. Weil die Polizisten zudem eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel vermuteten, wurde eine klinische Untersuchung durchgeführt. Auch diese bestätigte den Verdacht.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Führerschein an Ort und Stelle weg

Für die 32-Jährige war die Fahrt damit endgültig vorbei. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und nahmen ihr den Führerschein vorläufig ab.

Die Bilder des Tages i ?

Damit nicht genug: Die Frau muss sich nun auch vor der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde verantworten. Eine entsprechende Anzeige wird erstattet.