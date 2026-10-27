Brand bei OMV-Raffinerie – Feuerwehr im Großeinsatz

Feueralarm in Schwechat bei Wien! Am Dienstagnachmittag ist auf dem Gelände der OMV-Raffinerie ein Brand ausgebrochen. Die Betriebsfeuerwehr wurde alarmiert und ist bereits vor Ort im Einsatz.
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Was genau in Brand geraten ist und wie groß das Feuer ist, ist derzeit noch unklar. Auch über mögliche Verletzte liegen bislang keine Informationen vor. Die Ursache des Brandes ist ebenfalls noch nicht bekannt.
Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen vor Ort: Aus der Raffinerie stieg dichter dunkler Rauch auf, zeitgleich wurde das Feuer mit einer Löschleitung in Angriff genommen.
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