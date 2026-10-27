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Am Dienstagnachmittag ist auf dem Gelände der OMV-Raffinerie ein Brand ausgebrochen.
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Rauchsäule steigt auf

Brand bei OMV-Raffinerie – Feuerwehr im Großeinsatz

Alarm bei der OMV-Raffinerie in Schwechat! Auf dem Gelände ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr steht bereits im Einsatz.
Von Community Heute
27.10.2026, 14:51
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Feueralarm in Schwechat bei Wien! Am Dienstagnachmittag ist auf dem Gelände der OMV-Raffinerie ein Brand ausgebrochen. Die Betriebsfeuerwehr wurde alarmiert und ist bereits vor Ort im Einsatz.

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Was genau in Brand geraten ist und wie groß das Feuer ist, ist derzeit noch unklar. Auch über mögliche Verletzte liegen bislang keine Informationen vor. Die Ursache des Brandes ist ebenfalls noch nicht bekannt.

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Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen vor Ort: Aus der Raffinerie stieg dichter dunkler Rauch auf, zeitgleich wurde das Feuer mit einer Löschleitung in Angriff genommen.

Mehr Infos in Kürze!

red, Akt. 27.10.2026, 14:58, 27.10.2026, 14:51
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