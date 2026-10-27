i Brutale Szenen beim Wiener Schwedenplatz: Während einer Schlägerei fallen mehrere Schüsse. Leserreporter Eskalation im Bermuda-Dreieck No-Go-Area? Erneut fallen in der Wiener City Schüsse Schon wieder Schüsse mitten im Wiener Nachtleben! Innerhalb von nur zwei Nächten eskalierte die Gewalt am Schwedenplatz erneut. Von Maxim Zdziarski 27.10.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schwedenplatz und das angrenzende Bermudadreieck zählen seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Ausgehvierteln Wiens. Hier wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Dass es zwischen alkoholisierten Nachtschwärmern gelegentlich zu Streitereien und Polizeieinsätzen kommt, ist nichts Außergewöhnliches mehr. Doch was sich am vergangenen Wochenende abspielte, hat eine neue Dimension erreicht.

Gleich zweimal sind innerhalb kürzester Zeit Schüsse gefallen – und das mitten auf einer der belebtesten Partymeilen der Stadt.

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22-Jähriger brutal verprügelt – dann fallen Schüsse

Bereits in der Nacht auf Sonntag kam es am Schwedenplatz zu einer heftigen Schlägerei. Ein 22-Jähriger war mit Freunden unterwegs, als er plötzlich von unbekannten Männern attackiert wurde.

Die Angreifer schlugen mehrfach auf das Gesicht des jungen Mannes ein. Ein Video, das "Heute" vorliegt, zeigt die brutalen Szenen. Mitten in der Auseinandersetzung fielen plötzlich mehrere Schüsse.

Laut Wiener Polizei soll einer der Angreifer mehrmals in die Luft gefeuert haben. Vermutlich wurde dabei eine Schreckschusswaffe verwendet. Als die alarmierten Beamten eintrafen, waren die vier Verdächtigen bereits verschwunden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Die Tatwaffe wurde von der Polizei sichergestellt. LPD Wien

Nur einen Tag später wieder Schüsse

Doch damit nicht genug! Nur eine Nacht später spielten sich wenige Meter vom ersten Tatort entfernt erneut erschreckende Szenen ab.

Ein 25-Jähriger soll auf der Rotenturmstraße von einer fünfköpfigen Gruppe attackiert worden sein. Ein 17-jähriger Staatenloser soll dem Mann dabei eine Luftdruckpistole an den Kopf gehalten und mehrmals abgedrückt haben. Das Opfer konnte rechtzeitig ausweichen und blieb durch die Schüsse unverletzt.

Auslöser war laut Polizei offenbar ein Vorfall mit einem der Buben: Der 25-Jährige hatte beobachtet, wie die Gruppe versucht haben soll, dem Kind gegen dessen Willen etwas zu verkaufen. Als er den Buben ansprach, reagierten die Männer aggressiv. Bei einem späteren Zusammentreffen eskalierte die Situation.

Der 25-Jährige wurde durch Faustschläge verletzt, sein 21-jähriger Begleiter erlitt eine Knöchelverletzung und musste ins Spital gebracht werden. Beide wurden von der Rettung versorgt.

Polizisten der Bereitschaftseinheit nahmen den 17-Jährigen sowie einen 20-jährigen Syrer fest. Die Luftdruckpistole und eine geringe Menge Cannabis wurden sichergestellt. Der 17-Jährige wurde in eine Justizanstalt eingeliefert, der 20-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Nach drei weiteren Verdächtigen wird noch gesucht.

Wie sicher ist Wiens Partymeile noch?

Die jüngsten Vorfälle werfen Fragen zur Sicherheit rund um den Schwedenplatz auf. Während Tausende Wiener und Touristen hier jedes Wochenende ausgelassen feiern, sorgen die beiden Gewalteskalationen nun für Aufsehen. Ob es sich um zwei voneinander unabhängige Vorfälle handelt oder ein Zusammenhang besteht, müssen die Ermittlungen zeigen.