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Brutale Szenen beim Wiener Schwedenplatz: Während einer Schlägerei fallen mehrere Schüsse.
Brutale Szenen beim Wiener Schwedenplatz: Während einer Schlägerei fallen mehrere Schüsse.
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Schüsse bei Massenschlägerei am Wiener Schwedenplatz

Eskalation in der Nacht auf Sonntag am Wiener Schwedenplatz: Mehrere junge Männer gingen aufeinander los, plötzlich fielen mehrere Schüsse.
Von Maxim Zdziarski
25.10.2026, 12:00
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Dramatische Szenen mitten im Wiener Nachtleben! In der Nacht auf Sonntag geriet eine Gruppe junger Männer am Schwedenplatz in einen heftigen Streit. Die Situation eskalierte innerhalb kürzester Zeit, mehrere Beteiligte gingen mit Fäusten aufeinander los. Besonders brutal: Ein junger Mann wurde von mehreren Angreifern gleichzeitig attackiert und zu Boden geschlagen.

Plötzlich fallen mehrere Schüsse

Mitten in der Schlägerei kam es zu einem weiteren erschreckenden Zwischenfall. Videoaufnahmen zeigen, wie plötzlich mehrere Schüsse in Richtung der Männer abgegeben werden.

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Die Knallgeräusche sind deutlich zu hören, auch entsprechende Lichtblitze sind auf den Aufnahmen zu erkennen. Ob tatsächlich mit einer scharfen Schusswaffe geschossen wurde, ist derzeit noch unklar.

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Unschuldige Partygäste werden Zeugen der Eskalation

Besonders brisant: Rund um den Schwedenplatz waren zu diesem Zeitpunkt zahlreiche junge Wiener unterwegs, die eigentlich nur das Wochenende feiern wollten. Sie wurden plötzlich Zeugen der gewalttätigen Auseinandersetzung. Die Polizei wurde alarmiert und traf kurze Zeit später am Einsatzort ein.

    Polizei ermittelt – viele Fragen offen

    Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war ein 22-Jähriger gemeinsam mit Freunden unterwegs, als er plötzlich von vier unbekannten Männern attackiert wurde. Die Angreifer sollen mehrfach auf das Gesicht des jungen Mannes eingeschlagen haben.

    Mitten in der Auseinandersetzung soll einer der Täter plötzlich eine Waffe gezogen und mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Laut Polizei dürfte es sich dabei um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben.

    Anschließend ergriffen die vier Männer die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Was den Streit ausgelöst hat, wer die mutmaßlichen Schüsse abgegeben hat und ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

    zdz, 25.10.2026, 12:00
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