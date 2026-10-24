Parkstrafen bald 60 Euro? Wien lässt Autofahrer zittern

Wer in Wien falsch parkt oder ohne gültigen Parkschein erwischt wird, zahlt seit 1. Jänner 2026 deutlich mehr. Aus den jahrelang üblichen 36 Euro wurden 50 Euro – ein Plus von 39 Prozent. Die Erhöhung sorgte bereits für reichlich Ärger unter Autofahrern. Nun könnte die nächste Teuerung bevorstehen.
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Nach Informationen von "Heute" kursiert derzeit im Wiener Rathaus das Gerücht, dass die Organstrafmandate im kommenden Jahr neuerlich angehoben werden könnten. Konkret ist von 60 Euro die Rede. Das wären zehn Euro mehr als die derzeitigen 50 Euro.
Ob tatsächlich eine weitere Erhöhung geplant ist, wollte "Heute" von Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Barbara Novak, wissen.
Die Reaktion auf die hartnäckigen Gerüchte war klar und deutlich: "Die derzeit geltende Organstrafe für Parkdelikte bleibt unverändert. Eine weitere Erhöhung ist nicht geplant."