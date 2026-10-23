i Probleme mit Ladesäulen in Wien (Archivbild) pixabay.com Lahmgelegt Ausfälle bei Ladesäulen für E-Autos in ganz Wien Seit Donnerstag kämpfen E-Autofahrer in Wien mit ausgefallenen Ladestationen. Nun ist klar, was hinter der großflächigen Störung steckt. Von Maxim Zdziarski 23.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Donnerstag herrscht bei zahlreichen öffentlichen E-Tankstellen in Wien Ausnahmezustand. In der Wien-Energie-Tanke-App wurden plötzlich unzählige Ladepunkte grau angezeigt – offenbar waren sie nicht mehr erreichbar.

Noch am Donnerstagabend bestätigte Wien Energie gegenüber "Heute" eine technische Störung bei einem externen Softwareanbieter. Auch am Freitag waren die Probleme noch nicht behoben.

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A1-Störung legt E-Tankstellen lahm

Nun nennt Wien Energie die Ursache: Verbindungsausfälle im sogenannten IoT-Bereich (Internet of Things) beim Mobilfunkanbieter A1. Über diese Technologie kommunizieren unter anderem vernetzte Geräte wie E-Ladestationen.

"Derzeit kommt es zu Verbindungsausfällen im IoT-Bereich bei A1", erklärt Wien Energie am Freitag gegenüber "Heute". Davon seien neben anderen digitalen Anwendungen auch die öffentlichen Ladestationen sowie die Wien-Energie-Tanke-App betroffen.

Laden teilweise trotzdem möglich

Für E-Autofahrer gibt es allerdings auch eine gute Nachricht: Nicht jede grau angezeigte Ladesäule ist zwangsläufig unbrauchbar. "Es kann zum Großteil weiterhin mit der Tanke-Wien Energie Ladekarte sowie mit Ladekarten anderer Anbieter*innen geladen werden", stellt der Energieversorger klar.

Wer sein Elektroauto aufladen möchte, sollte daher nach Möglichkeit eine physische Ladekarte verwenden, statt sich ausschließlich auf die App zu verlassen.

Wien Energie steht in engem Austausch mit A1. Der Mobilfunkanbieter arbeite bereits mit Hochdruck daran, die Verbindungsprobleme zu beheben. Wann sämtliche Ladestationen und die App wieder uneingeschränkt funktionieren werden, ist derzeit noch offen.