i Ein Video zeigt das Handgemenge bei der Uni-Demo in der Wiener City. Leserreporter Video zeigt Handgemenge Vermummte Demo-Chaoten verletzen Polizisten in Wien Zehntausende Menschen demonstrierten am Donnerstag gegen die Sparpläne an Österreichs Unis. Die Großdemo in Wien verlief weitgehend friedlich. Von Maxim Zdziarski 22.10.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "Alarmstufe Rot – #UnisRetten!" zogen am Donnerstag zehntausende Demonstranten durch die Wiener Innenstadt. Die Kundgebung startete im Resselpark bei der TU Wien und führte über die Ringstraße bis zum Universitätsring, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

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Die Wiener Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben uniformierten Beamten begleiteten auch zivile Polizisten und Drohnen den Demonstrationszug.

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20 Vermummte sorgen für Polizeieinsatz

Gegen 18 Uhr wurde es am Universitätsring allerdings kurz brenzlig. Laut Polizei fielen rund 20 vermummte Personen auf. Sechs Teilnehmer wurden daraufhin wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot angehalten.

Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen:

Im Zuge der Amtshandlung wurde ein Polizist von einem bislang unbekannten Täter an der Hand verletzt. Nach ersten Informationen erlitt der Beamte eine Schwellung und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Polizei erstattete Strafanzeige. Nach dem mutmaßlichen Täter wird nun gesucht.

Polizei zieht positive Bilanz

Abgesehen von diesem Zwischenfall verlief die Großdemonstration laut Landespolizeidirektion Wien ohne nennenswerte Probleme. Die vorbereiteten Sicherheitsmaßnahmen hätten sich bewährt, größere Ausschreitungen blieben aus. Ein polizeiliches Einschreiten sei während des Demonstrationszuges weitgehend nicht notwendig gewesen.

Innenminister bedankt sich bei Demonstranten

Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zog nach dem Großeinsatz eine positive Bilanz. "Die LPD Wien hat den heutigen Einsatz zur Überwachung der Groß-Demo genau vorbereitet und mit Weitblick geplant", erklärte Karner.

Er bedankte sich bei den eingesetzten Polizisten sowie bei jenen Verkehrsteilnehmern, die wegen der Demonstration Verzögerungen in Kauf nehmen mussten. Besonders hob der Innenminister auch das Verhalten der Demonstranten hervor. Deren Disziplin sei ein wesentlicher Grund dafür gewesen, dass die Kundgebung im Wesentlichen friedlich verlief.

Die Bilanz der Polizei: Zehntausende Teilnehmer, sechs Anhaltungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Vermummungsverbot und ein verletzter Polizist. Größere Ausschreitungen gab es nicht.