Vermummte Demo-Chaoten verletzen Polizisten in Wien

Unter dem Motto "Alarmstufe Rot – #UnisRetten!" zogen am Donnerstag zehntausende Demonstranten durch die Wiener Innenstadt. Die Kundgebung startete im Resselpark bei der TU Wien und führte über die Ringstraße bis zum Universitätsring, wo die Abschlusskundgebung stattfand.
Die Wiener Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben uniformierten Beamten begleiteten auch zivile Polizisten und Drohnen den Demonstrationszug.
Gegen 18 Uhr wurde es am Universitätsring allerdings kurz brenzlig. Laut Polizei fielen rund 20 vermummte Personen auf. Sechs Teilnehmer wurden daraufhin wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot angehalten.
Ein Leserreporter-Video zeigt die Szenen:
Im Zuge der Amtshandlung wurde ein Polizist von einem bislang unbekannten Täter an der Hand verletzt. Nach ersten Informationen erlitt der Beamte eine Schwellung und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Polizei erstattete Strafanzeige. Nach dem mutmaßlichen Täter wird nun gesucht.
Abgesehen von diesem Zwischenfall verlief die Großdemonstration laut Landespolizeidirektion Wien ohne nennenswerte Probleme. Die vorbereiteten Sicherheitsmaßnahmen hätten sich bewährt, größere Ausschreitungen blieben aus. Ein polizeiliches Einschreiten sei während des Demonstrationszuges weitgehend nicht notwendig gewesen.
Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zog nach dem Großeinsatz eine positive Bilanz. "Die LPD Wien hat den heutigen Einsatz zur Überwachung der Groß-Demo genau vorbereitet und mit Weitblick geplant", erklärte Karner.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Er bedankte sich bei den eingesetzten Polizisten sowie bei jenen Verkehrsteilnehmern, die wegen der Demonstration Verzögerungen in Kauf nehmen mussten. Besonders hob der Innenminister auch das Verhalten der Demonstranten hervor. Deren Disziplin sei ein wesentlicher Grund dafür gewesen, dass die Kundgebung im Wesentlichen friedlich verlief.
Die Bilanz der Polizei: Zehntausende Teilnehmer, sechs Anhaltungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Vermummungsverbot und ein verletzter Polizist. Größere Ausschreitungen gab es nicht.