i Die Corvette brannte bei der Probefahrt ab. Leserreporter Flammen-Inferno bei Seyring: Corvette brennt bei Probefahrt auf S1 völlig aus Eine gelbe Chevrolet Corvette fing während einer Probefahrt plötzlich Feuer. Innerhalb weniger Minuten stand der US-Sportwagen in Vollbrand. Von Maxim Zdziarski 22.10.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) bei Seyring: Während einer Probefahrt begann eine gelbe Chevrolet Corvette plötzlich stark zu rauchen. Der Sportwagen war mit blauen Probefahrtkennzeichen unterwegs.

Nur wenige Minuten später schlugen bereits Flammen aus dem Vorderwagen. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, schließlich stand die gesamte Front des US-Boliden in Vollbrand.

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Augenzeugen eilten sofort zu Hilfe

Mehrere Autofahrer bemerkten den brennenden Sportwagen und hielten sofort an, um zu helfen. Erste Löschversuche blieben allerdings erfolglos. Die Flammen hatten sich bereits zu weit ausgebreitet. Schließlich blieb den Helfern nichts anderes übrig, als die Feuerwehr zu alarmieren und zu warten.

Corvette wohl ein Totalschaden

Der Sportwagen wurde durch das Feuer massiv beschädigt. Nach ersten Einschätzungen dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Glück im Unglück: Bei dem Flammen-Inferno wurde niemand verletzt. Warum die Corvette während der Probefahrt plötzlich Feuer fing, ist bislang unklar.