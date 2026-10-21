i Am Dienstagabend rückte die Polizei inklusive Spurensicherung nach Favoriten aus. Leserreporter Täter auf der Flucht Wiener kämpft nach Messer-Attacke um sein Leben Am Dienstagabend sorgte ein Einsatz der Polizei für Aufsehen. Neben den Beamten war auch die Spurensicherung vor Ort. Von Justine Gull 21.10.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lebensgefährlicher Angriff in Wien-Favoriten! Gegen 21.00 Uhr am Dienstag wurden die Einsatzkräfte in die Favoritenstraße alarmiert. Ein Streit zwischen mehreren Männern eskalierte, auch ein Messer wurde gezogen. Ein 33-Jähriger erlitt dabei schlimme Stichverletzungen im Rücken. Auch ein weiterer Mann (22) wurde erwischt. Vom Angreifer fehlt bislang jede Spur.

Streit endet mit blutiger Attacke

Ein 22-Jähriger versuchte nach eigenen Angaben, die Situation zu beruhigen. Dabei wurde er am Finger verletzt. Der mutmaßliche Messerstecher machte sich daraufhin mit zwei weiteren Männern aus dem Staub. Das Trio flüchtete in Richtung Keplerplatz. Die alarmierten Polizisten kümmerten sich zunächst um den Schwerverletzten, ehe die Berufsrettung Wien die Versorgung übernahm. Der 33-Jährige musste in den Schockraum eines Spitals gebracht werden.

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Polizei bittet um Hinweise

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige nicht gefunden werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Beteiligten bereits in der Vergangenheit einen Konflikt hatten.

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Laut Zeugen handelt es sich bei dem Gesuchten um einen etwa 18 bis 22 Jahre alten Mann mit lockigen Haaren. Er soll schwarze Kleidung getragen haben und vermutlich syrischer Herkunft sein. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd ermittelt. Hinweise könne unter 01/31310-57800 abgeben werden. Die Polizei nimmt diese anonym entgegen.