i Aufgrund eines Unfalles ist derzeit mit Ausfällen bei der S7 zu rechnen. Leserreporter/Screenshot ÖBB Scotty S7 betroffen Auto gegen Zug! Zugstrecke in Niederösterreich gesperrt Zwischen Fischamend und Maria Ellend stehen derzeit alle Züge still. Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet Von Community Heute 21.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bahn-Ärger in Niederösterreich! Wegen eines Verkehrsunfalls ist am Mittwochvormittag der Zugverkehr zwischen Fischamend und Maria Ellend an der Donau unterbrochen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen.

Wie die ÖBB mittels Streckeninformation informieren, können zwischen Fischamend Bahnhof und der Haltestelle Maria Ellend/Donau derzeit keine Züge verkehren.

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Sperre voraussichtlich bis 11.30 Uhr

Die Sperre soll voraussichtlich bis 11.30 Uhr dauern. Laut ersten Informationen dürfte ein Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, es kam zur Kollision mit einem Zug, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf "Heute"-Anfrage.

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"30 Minuten zusätzliche Reisezeit"

Für betroffene Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die ÖBB empfehlen, in diesem Bereich bis zu 30 Minuten zusätzliche Reisezeit einzuplanen. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.