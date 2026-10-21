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Aufgrund eines Unfalles ist derzeit mit Ausfällen bei der S7 zu rechnen.
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Leserreporter/Screenshot ÖBB Scotty
S7 betroffen

Auto gegen Zug! Zugstrecke in Niederösterreich gesperrt

Zwischen Fischamend und Maria Ellend stehen derzeit alle Züge still. Die ÖBB haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet
Von Community Heute
21.10.2026, 11:23
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Bahn-Ärger in Niederösterreich! Wegen eines Verkehrsunfalls ist am Mittwochvormittag der Zugverkehr zwischen Fischamend und Maria Ellend an der Donau unterbrochen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen.

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Güterzug-Crash löste Feuerinferno beim Bahnhof aus

Wie die ÖBB mittels Streckeninformation informieren, können zwischen Fischamend Bahnhof und der Haltestelle Maria Ellend/Donau derzeit keine Züge verkehren.

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Sperre voraussichtlich bis 11.30 Uhr

Die Sperre soll voraussichtlich bis 11.30 Uhr dauern. Laut ersten Informationen dürfte ein Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, es kam zur Kollision mit einem Zug, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf "Heute"-Anfrage.

"30 Minuten zusätzliche Reisezeit"

Für betroffene Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die ÖBB empfehlen, in diesem Bereich bis zu 30 Minuten zusätzliche Reisezeit einzuplanen. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.

red, 21.10.2026, 11:23
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