Auto gegen Zug! Zugstrecke in Niederösterreich gesperrt

Bahn-Ärger in Niederösterreich! Wegen eines Verkehrsunfalls ist am Mittwochvormittag der Zugverkehr zwischen Fischamend und Maria Ellend an der Donau unterbrochen. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen rechnen.
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Wie die ÖBB mittels Streckeninformation informieren, können zwischen Fischamend Bahnhof und der Haltestelle Maria Ellend/Donau derzeit keine Züge verkehren.
Die Sperre soll voraussichtlich bis 11.30 Uhr dauern. Laut ersten Informationen dürfte ein Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, es kam zur Kollision mit einem Zug, bestätigte ÖBB-Sprecher Christopher Seif auf "Heute"-Anfrage.
Für betroffene Reisende wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die ÖBB empfehlen, in diesem Bereich bis zu 30 Minuten zusätzliche Reisezeit einzuplanen. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit nicht vor.