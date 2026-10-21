i Am Dienstagabend rückte die Polizei inklusive Spurensicherung nach Favoriten aus. Leserreporter "Vermutlich von Syrer" Mann auf offener Straße in Favoriten niedergestochen Brutale Messerattacke in Wien! Ein Mann soll einen 33-Jährigen bei einem Streit schwer verletzt haben. Auch ein Streitschlichter (22) wurde verletzt. Von André Wilding 21.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem Messer soll ein bislang unbekannter Mann am Dienstag gegen 20.45 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung einen 33-jährigen Mann in Wien-Favoriten attackiert und ihm dabei Stichverletzungen im Rückenbereich zugefügt haben.

Ein 22-jähriger Mann, der eigenen Angaben zufolge den Streit schlichten wollte, wurde am Finger verletzt. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter mit zwei Begleitern in Richtung Keplerplatz. Von Zeugen wird der Tatverdächtige wie folgt beschrieben:

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- männlich

- vermutlich Syrer

- zwischen 18 und 22 Jahre alt

- schwarz bekleidet

- lockige Haare

Die Wunden des 33-Jährigen wurden von Polizisten der Polizeiinspektion Sibeliusstraße bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien versorgt. Anschließend übernahmen die Sanitäter die notfallmedizinische Versorgung und brachten den schwer verletzten Mann in den Schockraum eines Spitals.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

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Zeitgleich wurde eine Sofortfahndung nach dem mutmaßlichen Täter durchgeführt, die allerdings keinen Erfolg brachte. Im Zuge der Ermittlungen am Tatort konnte erhoben werden, dass der körperlichen Auseinandersetzung mutmaßlich ein Streit aus der Vergangenheit zugrunde liegt.

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Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.