i Der BMW iX1 ist der Bestseller bei BMW. Wir checken, warum das so ist. Heute Kundenliebling im Härtetest Premium oder Blödsinn? "Heute" checkt den BMW iX1 Der BMW iX1 ist längst kein Nischenmodell mehr. Das kompakte SUV gehört zu den Verkaufsschlagern der Münchner – und nach unserem Test ist klar, warum. Von Maxim Zdziarski 27.09.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der BMW X1 gehört seit Jahren zu den wichtigsten Modellen der Münchner. Mit dem iX1 bietet BMW das kompakte SUV auch als rein elektrisches Modell an – und trifft damit offenbar genau den Geschmack der Kunden.

Die aktuelle X1-Generation ist für BMW ein echtes Zugpferd. In vielen Märkten zählt die Baureihe gemeinsam mit dem iX1 regelmäßig zu den meistverkauften Modellen der Marke.

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Das Erfolgsrezept ist schnell erklärt: kompakte Außenmaße, eine erhöhte Sitzposition, ordentlich Platz und moderne Technik. Gleichzeitig lässt BMW seinen Kunden bei der Antriebswahl freie Hand – vom Benziner über Diesel und Plug-in-Hybrid bis zum vollelektrischen iX1. Wir haben den iX1 xDrive30 genauer unter die Lupe genommen.

313 PS und Allrad

Unser Testwagen verfügt über zwei Elektromotoren – diese treiben dabei Vorder- und Hinterachse an und liefern gemeinsam 313 PS im Boostmodus. Das maximale Drehmoment beträgt 494 Nm. Damit beschleunigt der iX1 in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 180 km/h wird elektronisch abgeregelt.

Vor allem die Kombination aus Allradantrieb, tiefem Schwerpunkt und präziser Lenkung macht den iX1 zu einem überraschend sportlichen SUV, so wie man das von BMW eben erwartet. Dafür muss man mit dem eben auch ein strafferes Fahrwerk in Kauf nehmen.

Kompakt außen, groß innen

Mit einer Länge von 4,50 Metern bleibt der iX1 angenehm handlich. Im Innenraum ist davon allerdings wenig zu spüren – hier bietet der BMW dank seines langen Radstands erstaunlich viel Platz.

490 Liter Gepäck passen in den Kofferraum. Werden die Rücksitze umgelegt, stehen bis zu 1.495 Liter zur Verfügung. Auch wer einen Anhänger ziehen möchte, muss beim Elektro-X1 nicht passen: Bis zu 1.200 Kilogramm sind möglich.

Daten & Fakten BMW iX1 xDrive30 Antrieb: 2 Elektromotoren, Allrad Leistung: 313 PS inklusive Boost Drehmoment: 494 Nm 0–100 km/h: 5,6 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h Batterie: 64,7 kWh netto / 66,5 kWh brutto AC-Laden: 11 kW serienmäßig, optional 22 kW DC-Laden: bis zu 130 kW DC-Ladezeit 10–80 %: rund 29 Minuten Kofferraum: 490 Liter - 1.495 Liter Anhängelast: bis zu 1.200 kg Testwagenpreis: rund 75.000 Euro

64,7 kWh Akku für den Alltag

Die Batterie des iX1 xDrive30 bietet 64,7 kWh netto beziehungsweise 66,5 kWh brutto. BMW gibt einen Verbrauch von 16,8 bis 18,1 kWh pro 100 Kilometer an.

Im "Heute"-Test haben wir auf der Autobahn bei 130 km/h insgesamt 22 kWh pro 100 Kilometer verbracht. Daraus resultiert eine Autobahn-Reichweite von etwa 290 Kilometern. Bewegt man den iX1 in einem Stadt-Land-Mix schafft man Problemlos 18 kWh und damit werden dann 360 Kilometer Reichweite möglich.

An den Wechselstrom angesteckt lädt der iX1 serienmäßig mit 11 kW. Optional sind 22 kW möglich. An der Schnellladesäule sind bis zu 130 kW drin. Von 10 auf 80 Prozent soll der Akku damit rund 29 Minuten benötigen.

Praktisch im Alltag sind außerdem Plug & Charge sowie die Batterievorkonditionierung. Letztere kann automatisch über die Navigation oder manuell aktiviert werden.

Leise auf der Autobahn

Seine Stärken zeigt der iX1 nicht nur in der Stadt. Gerade auf längeren Autobahnfahrten punktet das SUV mit einem angenehm ruhigen Innenraum. Dazu kommt das typische BMW-Fahrgefühl. Der tiefe Schwerpunkt durch die Batterie, das M-Fahrwerk und die direkte Lenkung lassen den iX1 trotz seiner SUV-Form erstaunlich agil wirken.

Viel Technik, wenig Knöpfe

Im Innenraum setzt BMW auf das Curved Display. Es kombiniert ein 10,25 Zoll großes Informationsdisplay mit einem 10,7-Zoll-Control-Display. Klassische Schalter sind dagegen rar geworden. Viele Funktionen werden über den Touchscreen oder per Sprachsteuerung bedient. Das bekannte iDrive mit Dreh-Drück-Steller gibt es im iX1 leider nicht mehr.

Dafür steckt jede Menge Technik im Auto. Unser Testwagen war unter anderem mit Matrix-LED-Scheinwerfern, Augmented-Reality-Navigation und dem Driving Assistant Professional ausgestattet. Dieser übernimmt unter anderem die Spurführung sowie die Abstandsregelung mit Stop&Go bis 210 km/h.

Vollausstattung hat ihren Preis

Und genau hier wird es beim iX1 interessant. Denn unser Testwagen war voll ausgestattet – und kostete dadurch rund 75.000 Euro.

Für ein kompaktes Elektro-SUV ist das eine Ansage. Wer bei Licht, Assistenzsystemen, Navigation und Komfort möglichst viele Extras ankreuzt, landet beim iX1 schnell in einer Preisregion, in der auch größere BMW-Modelle interessant werden können.

Da kann man sich durchaus fragen, ob nicht ein größerer iX3 mit etwas weniger Ausstattung die spannendere Alternative wäre.

Warum der iX1 trotzdem überzeugt

Der iX1 bleibt aber nicht ohne Grund ein Kundenliebling. Das Gesamtpaket stimmt: Er ist kompakt genug für die Stadt, bietet viel Platz für Passagiere und Gepäck, fährt sich sportlich und ist gleichzeitig noch angenehm komfortabel. Typisch BMW eben.

Besonders interessant ist dabei die Antriebsauswahl der X1-Familie. BMW zwingt seine Kunden nicht in eine bestimmte Richtung. Wer Benzin, Diesel, Plug-in-Hybrid oder vollelektrisch fahren möchte, findet seine Variante in derselben Modellfamilie. Diese Technologieoffenheit dürfte auch künftig ein wichtiger Grund für den Erfolg des X1 sein.