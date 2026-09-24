i Das neue Porsche Zentrum in St. Pölten. Porsche Neuer Standort Porsche eröffnet neues Zentrum in St. Pölten Porsche hat in St. Pölten einen neuen Standort eröffnet. Das Porsche Zentrum verbindet Verkauf, Service und Gebrauchtwagen unter einem Dach. Von Maxim Zdziarski 24.09.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 17. September 2026 wurde das neue Porsche Zentrum St. Pölten offiziell eröffnet. Der Standort ersetzt das seit 1997 bestehende Porsche Service Zentrum in der Breiteneckergasse. Seit Anfang Mai ist der Neubau bereits in Betrieb. Damit gibt es in Österreich nun neun Porsche Zentren.

Vier Neuwagen, elf Gebrauchte

Im neuen Schauraum finden vier Porsche-Neuwagen Platz. Für gebrauchte Fahrzeuge aus dem Programm Porsche Approved stehen weitere Flächen für bis zu elf Autos zur Verfügung. Geplant sind jährlich rund 100 bis 120 verkaufte Fahrzeuge. Davon sollen etwa 60 bis 70 Neuwagen und 40 bis 50 Gebrauchtwagen sein. Auch die Werkstatt wurde entsprechend erweitert und mit moderner Technik ausgestattet.

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Bekanntes Team, neuer Standort

Am neuen Standort arbeitet ein zwölfköpfiges Team. Viele Mitarbeiter sind bereits seit Jahrzehnten für Porsche tätig und bringen entsprechend langjährige Kundenbeziehungen mit. Geleitet wird das Porsche Zentrum von Josef Schiedlbauer. Für die Kunden soll sich trotz des neuen Gebäudes vor allem eines nicht ändern: die vertrauten Ansprechpartner.

Das neue Porsche Zentrum wurde innerhalb von rund zwölf Monaten errichtet. Neben einem Neubau wurden auch Bereiche des bestehenden Gebäudes umgebaut. Dabei entstand eine Kombination aus Schauraum, Werkstatt, Büroflächen, Garage und Porsche Approved-Bereich.

Photovoltaik und Grundwasser-Wärmepumpe

Auch beim Energiekonzept setzt Porsche auf moderne Technik. Eine Wärmepumpe nutzt Grundwasser zur Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes.

Auf dem Standort wurde außerdem eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 132 kWp installiert. Das Gebäude ist nach dem ÖGNI-Gold-Standard zertifiziert.