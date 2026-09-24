i Der XC60 (li.) schafft bis zu 200 Kilometer elektrisch, der größere XC90 kommt auf bis zu 164 Kilometer. Volvo 200 Kilometer rein elektrisch Volvo XC60 – der Plug-in-Hybrid mit XXL-Reichweite Volvo verpasst seinen Plug-in-Hybriden einen Reichweiten-Schub. Der neue XC60 schafft nach dem Facelift nun stolze 200 Kilometer rein elektrisch. Von 24.09.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Volvo baut seine Plug-in-Hybrid-Palette kräftig aus. Der XC60 und der XC90 bekommen einen neuen Antrieb mit deutlich größerer Batterie. Statt bisher 18,8 kWh steckt künftig ein 41,2-kWh-Akku im Fahrzeug.

Damit steigt die elektrische Reichweite auf bis zu 200 Kilometer beim XC60 und 164 Kilometer beim XC90. Laut Volvo ist das mehr als zweieinhalb Mal so viel wie bei den bisherigen Plug-in-Hybrid-Versionen. Auch der Elektromotor wird stärker: Er leistet nun 130 kW (177 PS). Ist die Batterie leer, übernimmt weiterhin der Benzinmotor.

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Beim XC60 bleibt es aber nicht beim neuen Antrieb. Das SUV erhält gleichzeitig ein umfassendes Facelift.

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Front und Heck wurden überarbeitet, dazu kommen neue Felgen, ein modifizierter Kühlergrill und neue Stoßfänger. Besonders auffällig sind die überarbeiteten "Thors Hammer"-Scheinwerfer, die nun mit Matrix-LED-Technik arbeiten. Auch am Heck gibt es Änderungen bei Heckklappe, Rückleuchten und Stoßfänger.

Mehr Luxus im Innenraum

Im Cockpit legt Volvo ebenfalls Hand an. Armaturenbrett und Türverkleidungen wurden neu gestaltet. Dazu kommen neue Holzdekore und auf Wunsch belüftetes Nappaleder in der Farbe Kardamom. Ein 11,2-Zoll-Bildschirm dient als zentrale Schnittstelle zum Infotainment. Mit dabei ist auch Google Gemini, über den sich verschiedene Funktionen per natürlicher Sprache steuern lassen.

Die wichtigsten Daten: Volvo XC60 Plug-in-Hybrid: bis zu 200 km elektrisch Volvo XC90 Plug-in-Hybrid: bis zu 164 km elektrisch Batterie: 41,2 kWh Elektromotor: 130 kW / 177 PS Benzinmotor: übernimmt bei Bedarf XC60: umfangreiches Facelift Licht: Matrix-LED Infotainment: 11,2-Zoll-Display Assistenz: neue Sensor- und Softwareplattform XC90: weiterhin als Siebensitzer erhältlich Updates: regelmäßige Over-the-Air-Updates

Volvo macht die SUVs noch sicherer

Auch bei den Assistenzsystemen gibt es Neuigkeiten. Eine neue Sensor- und Softwareplattform soll die Umgebung des Fahrzeugs noch besser erfassen. Neu ist unter anderem ein Door Opening Alert. Das System warnt beim Öffnen der Tür, wenn sich beispielsweise ein Radfahrer oder Fahrzeug von hinten nähert.

Dazu kommen weitere Funktionen wie ein neuer Spurwechselassistent für Pilot Assist und eine verbesserte 3D-Ansicht der 360-Grad-Kamera.

XC90 bleibt der große Familien-Volvo

Beim größeren XC90 setzt Volvo auf die bereits überarbeitete Generation. Der Siebensitzer kombiniert den neuen Plug-in-Hybridantrieb mit viel Platz und skandinavischem Luxus. Optional gibt es unter anderem ein Soundsystem von Bowers & Wilkins. Auch Google Gemini hält Einzug.

Volvo verpasst seinen Plug-in-Hybriden einen Reichweiten-Schub. Der XC60 schafft bis zu 200 Kilometer elektrisch, der größere XC90 kommt auf bis zu 164 Kilometer. Volvo

Der neue Plug-in-Hybrid soll damit für viele Fahrten den Verbrennungsmotor praktisch überflüssig machen – gleichzeitig bleibt man für lange Strecken unabhängig von der Ladesäule.