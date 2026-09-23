i Der neue Mazda CX-6e: ab 46.990 Euro gibt es bis zu 484 Kilometer Reichweite. Mazda 484 Kilometer Reichweite Jetzt ist er da! Mazda CX-6e startet in Österreich Mazda bringt seinen neuen CX-6e jetzt nach Österreich. Mit 258 PS, bis zu 484 Kilometern Reichweite und einem Einstiegspreis von 46.990 Euro. Von 23.09.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der neue Mazda CX-6e rollt in die österreichischen Schauräume. Mazda erweitert damit sein Elektroangebot und steigt in ein besonders umkämpftes Crossover-Segment ein. Zum Marktstart ist der CX-6e ab 46.990 Euro erhältlich.

Mazda CX-6e Preis: ab 46.990 Euro Antrieb: vollelektrisch, Hinterradantrieb Leistung: 190 kW / 258 PS Drehmoment: 290 Nm Batterie: 78 kWh LFP Reichweite: bis zu 484 km DC-Laden: bis 200 kW 10–80 Prozent: rund 24 Minuten Verbrauch: 18,9–19,4 kWh/100 km

258 PS und bis zu 484 Kilometer

Unter der Haube steckt natürlich kein Verbrenner: Der CX-6e wird ausschließlich elektrisch angetrieben. Ein 190 kW (258 PS) starker Elektromotor sitzt an der Hinterachse und liefert 290 Nm Drehmoment. Die Energie kommt aus einer 78-kWh-LFP-Batterie. Je nach Ausstattung und Bereifung sind laut Mazda bis zu 484 Kilometer Reichweite möglich. Mit bis zu 200 kW DC-Ladeleistung dauert der Sprung von 10 auf 80 Prozent rund 24 Minuten.

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Design soll den Unterschied machen

Beim CX-6e setzt Mazda stark auf die eigene Designsprache "Kodo – Soul of Motion". Die Karosserie fällt vergleichsweise schlank aus und soll Eleganz und Sportlichkeit miteinander verbinden.

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Im Innenraum orientiert sich Mazda am japanischen Konzept "ma" – der bewussten Nutzung von freiem Raum. Dazu kommt ein 26 Zoll großer, ultrabreiter Touchscreen, der sich über einen großen Teil des Cockpits zieht. Sprachsteuerung und Gestensteuerung sollen die Bedienung zusätzlich vereinfachen.

Viel Technik serienmäßig

Beim Thema Sicherheit fährt der Mazda ebenfalls groß auf. Zum Ausstattungsumfang gehören unter anderem ein Notbremsassistent für vorne und hinten, ein Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung sowie ein Spurwechselassistent mit Totwinkelüberwachung. Auch ein Ausstiegswarner ist an Bord. Der CX-6e wird in Österreich in den beiden Ausstattungslinien TAKUMI und TAKUMI PLUS angeboten.

Entwickelt für mehrere Märkte

Hinter dem neuen Elektro-Mazda steckt eine internationale Zusammenarbeit. Entwickelt wurde der CX-6e gemeinsam von Teams aus Europa, Japan und China.

Auch das europäische Mazda-Entwicklungszentrum in Oberursel war beteiligt. Das Exterieur entstand im europäischen Designstudio, während europäische und japanische Teams gemeinsam am Innenraum arbeiteten.

Damit soll der CX-6e nicht nur ein globales Elektroauto sein, sondern auch gezielt die Anforderungen des europäischen Marktes erfüllen.