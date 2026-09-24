i Der ÖAMTC warnt vor den Werbe-Fakes. "Heute" "Spritspar-Wundermittel" ÖAMTC warnt jetzt alle Autofahrer in Österreich Der ÖAMTC warnt vor irreführender Werbung zu angeblichen "Spritspar-Wundermitteln", die angeblich vom Mobilitätsclub getestet worden seien. Von Michael Rauhofer-Redl 24.09.2026, 20:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ÖAMTC warnt vor Online-Werbungen für angebliche "Spritspargeräte", die derzeit verstärkt in den sozialen Netzwerken und auf verschiedenen Internetseiten auftauchen. Die Anzeigen erwecken fälschlicherweise den Eindruck, der Mobilitätsclub selbst habe diese Produkte getestet oder empfehle sie sogar.

Dafür werden unter anderem ÖAMTC-Logo, Fotos oder KI-generierte Bilder von Stützpunkten und Mitarbeitenden sowie Aussagen wie "Wir haben es getestet" oder ähnliche Formulierungen verwendet. Tatsächlich besteht keinerlei Zusammenhang zwischen diesen Produkten und dem ÖAMTC.

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Der Mobilitätsclub rät daher ausdrücklich davon ab, diesen Werbungen Glauben zu schenken oder auf entsprechende Anzeigen bzw. Links zu klicken.

Wie man tatsächlich Sprit spart

Angesichts der hohen Treibstoffkosten ist nachvollziehbar, dass viele Autofahrer:innen nach Möglichkeiten suchen, ihre Ausgaben zu reduzieren. Gerade deshalb sollten vermeintliche Wundermittel kritisch hinterfragt werden. Wer den Kraftstoffverbrauch nachhaltig senken will, kann mit dem eigenen Fahrverhalten deutlich mehr erreichen als mit fragwürdigen Zusatzgeräten.

Roland Frisch, Pkw-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, empfiehlt vor allem eine vorausschauende und gleichmäßige Fahrweise: "Wer ausreichend Abstand hält, kann Geschwindigkeitsunterschiede frühzeitig ausgleichen und möglichst konstant fahren. Sanftes Beschleunigen und frühes Hochschalten helfen zusätzlich, Kraftstoff zu sparen."

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Reifendruck und Beladung beachten

Auch der richtige Reifendruck hat einen spürbaren Einfluss auf den Verbrauch. "Ein zu niedriger Reifendruck erhöht nicht nur den Verschleiß, sondern auch den Kraftstoffverbrauch. Deshalb sollte der Luftdruck regelmäßig kontrolliert und an die Beladung angepasst werden", so Frisch.

Zusätzlich empfiehlt der Experte, unnötiges Gewicht zu vermeiden: "Nicht nur ein vollgeräumter Kofferraum kostet Sprit. Auch Dachboxen oder -träger erhöhen den Verbrauch und sollten abmontiert werden, wenn sie nicht gebraucht werden."