Schwerer Unfall in Wien – junger Biker in Lebensgefahr

Am Mittwoch kam es auf der Quellenstraße in Favoriten zu dem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer kollidierte dabei aus bislang unbekannter Ursache mit einem Volkswagen Tiguan. Der Biker erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Aufgrund dessen musste die Berufsrettung Wien den jungen Mann noch an der Unfallstelle reanimieren.
Der Zustand des etwa 25-Jährigen war zu dem Zeitpunkt bereits kritisch. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde er mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Dort kämpfen die Ärzte um das Leben des jungen Mannes. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.
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Warum es auf der Quellenstraße zur Kollision kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes ab. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt. Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung hat nun die Ermittlungen übernommen.