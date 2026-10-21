i Die Unfallstelle musste von der Polizei gesperrt werden. Leserreporter Straße gesperrt Schwerer Unfall in Wien – junger Biker in Lebensgefahr Schwerer Unfall in Wien-Favoriten: Ein Motorradfahrer krachte auf der Quellenstraße mit einem SUV zusammen. Ärzte kämpfen um das Leben des Mannes. Von Maxim Zdziarski 21.10.2026, 16:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch kam es auf der Quellenstraße in Favoriten zu dem schweren Unfall. Ein Motorradfahrer kollidierte dabei aus bislang unbekannter Ursache mit einem Volkswagen Tiguan. Der Biker erlitt bei dem Crash schwere Verletzungen. Aufgrund dessen musste die Berufsrettung Wien den jungen Mann noch an der Unfallstelle reanimieren.

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Mit Rettungshubschrauber ins Spital

Der Zustand des etwa 25-Jährigen war zu dem Zeitpunkt bereits kritisch. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde er mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen. Dort kämpfen die Ärzte um das Leben des jungen Mannes. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

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Unfallursache noch unklar

Warum es auf der Quellenstraße zur Kollision kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sperrte die Unfallstelle für die Dauer des Einsatzes ab. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt. Das Unfallkommando der Landesverkehrsabteilung hat nun die Ermittlungen übernommen.