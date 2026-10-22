"Brandgeruch hat uns geweckt" – Flammen auf Wiener Dach

Großeinsatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus! Am Donnerstagvormittag mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Eduard-Sueß-Gasse ausrücken. Im Dachbereich eines Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Ein böses Erwachen gab es für die Anrainer: "Wir wurden von dem Brandgeruch geweckt", schildert ein "Heute"-Leser. Auf Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz.
Die Florianis öffneten das Dach und löschten die Flammen im Innen- und Außenangriff. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.