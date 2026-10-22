i Am Donnerstagvormittag sorgte ein Einsatz der Feuerwehr für Aufsehen. Leserreporter Feuer in Rudolfsheim "Brandgeruch hat uns geweckt" – Flammen auf Wiener Dach Am Donnerstagvormittag sorgte ein Brand im Dachbereich eines Mehrparteienhauses für einen Großeinsatz. Von Community Heute 22.10.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus! Am Donnerstagvormittag mussten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Eduard-Sueß-Gasse ausrücken. Im Dachbereich eines Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.

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Ein böses Erwachen gab es für die Anrainer: "Wir wurden von dem Brandgeruch geweckt", schildert ein "Heute"-Leser. Auf Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien den Einsatz.

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Die Florianis öffneten das Dach und löschten die Flammen im Innen- und Außenangriff. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt.