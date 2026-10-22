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Unzählige Ladestationen in Wien ausgefallen. (Archivbild)
Unzählige Ladestationen in Wien ausgefallen. (Archivbild)
WSTW/Leitner
Technische Störung

Lade-Chaos in Wien! Dutzende E-Tankstellen ausgefallen

Probleme beim Stromtanken in Wien: Seit Donnerstagabend werden zahlreiche Ladestationen in der Wien-Energie-App als nicht verfügbar angezeigt.
Von Maxim Zdziarski
22.10.2026, 21:09
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Wer am Donnerstagabend in Wien sein Elektroauto aufladen wollte, brauchte mitunter starke Nerven. Gegen 17 Uhr bemerkten E-Autofahrer, dass plötzlich zahlreiche Ladestationen in der Wien-Energie-Tanke-App grau angezeigt wurden – und damit offenbar nicht verfügbar waren.

    Hotline bestätigt Störung

    Ein "Heute"-Leserreporter wurde auf die ungewöhnliche Häufung aufmerksam und griff kurzerhand zum Telefon.

    "Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    "Ich habe bei der Wien-Energie-Hotline nachgefragt. Dort wurde mir eine wienweite Störung der Wien-Energie-Tanke-Ladestationen bestätigt", berichtet der Wiener im "Heute"-Talk. Auch mehr als zwei Stunden später war das Problem offenbar noch nicht behoben. Um 19.15 Uhr wurden weiterhin zahlreiche Ladepunkte in der App als nicht verfügbar angezeigt.

    Für betroffene E-Autofahrer ist die Situation besonders ärgerlich. Wer dringend Strom benötigt, kann sich derzeit nicht darauf verlassen, dass die gewohnte Ladesäule funktioniert.

    Wien Energie bestätigt technische Probleme

    Auf "Heute"-Anfrage bestätigt Wien Energie noch am Donnerstagabend die Störung. Ursache sei ein Problem bei einem externen Softwareanbieter. "Derzeit kommt es aufgrund einer Störung bei unserem Softwareanbieter zu Serviceeinschränkungen bei einigen E-Ladestellen von Wien Energie", erklärt das Unternehmen.

    Der zuständige Partner arbeite bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Man stehe in direktem Austausch mit dem Softwareanbieter, um den normalen Betrieb möglichst rasch wiederherzustellen.

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    Wann funktioniert wieder alles?

    Wie viele Ladestationen tatsächlich betroffen sind, ist unklar. Auch wann die Störung vollständig behoben sein wird, ist derzeit noch offen. Fest steht: Die zahlreichen grau markierten Ladepunkte in der App sorgen bei E-Autofahrern am Donnerstagabend für Verunsicherung.

    zdz, 22.10.2026, 21:09
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