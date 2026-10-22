i ? In unzählige Teile zerfetzt Dramatische Szenen! Schwerer Motorradunfall in Wien Ein Motorradfahrer kam auf der Erzherzog-Karl-Straße von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Der Rettungseinsatz ist noch im Gange. Von Maxim Zdziarski 22.10.2026, 18:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der schwere Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Erzherzog-Karl-Straße in Fahrtrichtung Groß-Enzersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Motorrad in unzählige Teile zerfetzt

Die Wucht des Aufpralls war enorm: Das Motorrad wurde regelrecht auseinandergerissen. Motor, Vorder- und Hinterrad wurden aus der Maschine gerissen und lagen über die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen verstreut. Die gesamte Unfallstelle war mit Wrackteilen übersät.

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Der Lenker wurde mehrere Meter vom völlig zerstörten Motorrad entfernt schwer verletzt auf der Fahrbahn aufgefunden.

Passanten eilten Biker zu Hilfe

Mehrere Passanten reagierten sofort und eilten dem Verletzten zu Hilfe. Binnen weniger Minuten trafen Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien und der Polizei am Unfallort ein. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Der genaue Gesundheitszustand des Motorradfahrers ist derzeit noch unklar. Es besteht der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.