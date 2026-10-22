Dramatische Szenen! Schwerer Motorradunfall in Wien

Der schwere Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Erzherzog-Karl-Straße in Fahrtrichtung Groß-Enzersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine, kam von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum.
Die Wucht des Aufpralls war enorm: Das Motorrad wurde regelrecht auseinandergerissen. Motor, Vorder- und Hinterrad wurden aus der Maschine gerissen und lagen über die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen verstreut. Die gesamte Unfallstelle war mit Wrackteilen übersät.
Der Lenker wurde mehrere Meter vom völlig zerstörten Motorrad entfernt schwer verletzt auf der Fahrbahn aufgefunden.
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Mehrere Passanten reagierten sofort und eilten dem Verletzten zu Hilfe. Binnen weniger Minuten trafen Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien und der Polizei am Unfallort ein. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert.
Der genaue Gesundheitszustand des Motorradfahrers ist derzeit noch unklar. Es besteht der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.