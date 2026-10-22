i ? Für ihn kam jede Hilfe zu spät Tragödie in Wien! Junger Mann stirbt bei Motorrad-Crash Dramatischer Unfall am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt: Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine und krachte gegen einen Baum. Von Maxim Zdziarski 22.10.2026, 20:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagabend ereignete sich eine Tragödie auf Wiens Straßen. Mitten im Abendverkehr – die Straße war trocken, die Sonne ging gerade unter – fuhr ein junger Mann (22) gegen 17.30 Uhr mit einem Motorrad auf der Erzherzog-Karl-Straße in Fahrtrichtung Groß-Enzersdorf. "Heute"-Informationen zufolge dürfte der Motorradfahrer jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Biker plötzlich eine Vollbremsung einlegt – "Heute" zeigt das Material aufgrund der tragischen Umstände nicht. Dabei verliert der Mann offenbar die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad beginnt heftig zu pendeln, schlingert von rechts nach links und kracht schließlich mit voller Wucht gegen einen Baum auf dem Grünstreifen in der Fahrbahnmitte.

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Motorrad in unzählige Teile zerfetzt

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass das Motorrad regelrecht auseinandergerissen wurde. Motor, Vorder- und Hinterrad wurden aus der Maschine gerissen und über die Fahrbahn sowie den Grünstreifen geschleudert. Überall lagen Wrackteile verstreut.

Der Motorradfahrer wurde mehrere Meter von seiner völlig zerstörten Maschine entfernt schwer verletzt auf der Fahrbahn aufgefunden.

Passanten eilten sofort zu Hilfe

Zahlreiche Passanten reagierten geistesgegenwärtig und eilten dem Verletzten zu Hilfe. Binnen weniger Minuten trafen Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien und der Polizei am Unfallort ein. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um die Versorgung des Schwerverletzten zu unterstützen.

Die Rettungskräfte kämpften noch vor Ort um das Leben des schwer verletzten Mannes. Allerdings kam für ihn jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall laut Wiener Polizei während eines Überholmanövers. Dabei verlor der 22-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.