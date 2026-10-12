i Autofahrer müssen am Dienstag, 13. Oktober, in der Wiener Innenstadt mit Staus rechnen. istock (Symbolbild) Ab 13:00 Uhr Ringsperre! Großdemo legt Wiener City komplett lahm Tausende Demonstranten werden am Dienstag in Wien erwartet. Der ÖAMTC warnt vor massiven Staus und Straßensperren in der Innenstadt. Von André Wilding 12.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Dienstag (13. Oktober) mit dem Auto durch Wien fahren möchte, sollte sich auf eine Geduldsprobe einstellen. Eine große Demonstration sorgt am Nachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Besonders rund um die Ringstraße dürfte zeitweise nur wenig weitergehen. Der ÖAMTC warnt bereits vor längeren Staus und empfiehlt, das Zentrum möglichst zu meiden.

Grund für die Einschränkungen ist die Demonstration "Für Frieden und Neutralität". Ab etwa 13 Uhr werden tausende Teilnehmer am Universitätsring erwartet. Dort ist eine Standkundgebung geplant, bei der auf zwei Bühnen Vorträge stattfinden sollen.

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Ringstraße wird gesperrt

Die Auswirkungen auf den Verkehr dürften erheblich sein. Laut ÖAMTC wird die Ringstraße voraussichtlich ab der Operngasse beziehungsweise dem Schwarzenbergplatz gesperrt.

Autofahrer müssen sich deshalb nicht nur direkt im Bereich der Kundgebung auf Verzögerungen einstellen. Auch auf den umliegenden Straßen und wichtigen Zufahrten in die Innenstadt werden Staus erwartet.

Auf diesen Straßen droht Stau

Besonders betroffen sind laut ÖAMTC folgende Bereiche:

- Ringstraße, abschnittsweise

- Schwarzenbergplatz und Karlsplatz

- Zweierlinie in beide Fahrtrichtungen

- Linke Wienzeile

- Währinger Straße

- Zufahrtsstraßen in die Wiener Innenstadt

Die Verkehrsbehinderungen könnten sich damit über weite Teile des Stadtzentrums erstrecken.

ÖAMTC empfiehlt U-Bahn statt Auto

Wer am Dienstagnachmittag einen Termin in der Innenstadt hat, sollte nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Der ÖAMTC rät ausdrücklich dazu, die U-Bahn zu nutzen.

Autofahrern wird empfohlen, den betroffenen Bereich großräumig zu umfahren und stattdessen über den Gürtel auszuweichen.

Demo dauert bis 18 Uhr

Die Kundgebung am Universitätsring soll gegen 18 Uhr zu Ende gehen. Bis dahin müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen und längeren Fahrzeiten rechnen.

Die Bilder des Tages i ?

Wer am Dienstag stressfrei in die Wiener Innenstadt kommen möchte, lässt das Auto am besten stehen. Mit der U-Bahn lassen sich die erwarteten Staus rund um die Ringstraße umgehen.