Streit eskaliert – Mann attackiert Freundin mehrmals

Wiederholte häusliche Gewalt in Wien-Favoriten! Ein 53-Jähriger soll am Mittwochnachmittag seine Lebensgefährtin bedroht und körperlich angegriffen haben. Nur zwei Stunden nach dem ersten Polizeieinsatz tauchte der Mann erneut vor ihrer Wohnung auf.
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Wie eine Pressesprecherin der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte, soll der 53-jährige Bulgare seine Freundin (52) im Zuge einer Auseinandersetzung bedroht und leicht verletzt haben. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der 53-Jährige bereits die Flucht ergriffen.
Da der Mann über keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich verfügt und telefonisch nicht erreichbar war, konnte ihm zunächst kein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen werden.
Nur rund zwei Stunden später musste die 52-Jährige erneut den Notruf wählen. Ihr Lebensgefährte war wieder vor ihrer Wohnung aufgetaucht und soll sie abermals bedroht haben.
Diesmal trafen die Polizisten den Bulgaren noch vor Ort an. Wie sich herausstellte, bestand gegen ihn bereits eine Festnahmeanordnung wegen unbezahlter Verwaltungsstrafen. Für den Mann klickten daraufhin die Handschellen
Zusätzlich wurde er wegen der mutmaßlichen Übergriffe auf seine Lebensgefährtin angezeigt. Die Beamten sprachen außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus.