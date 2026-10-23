i In Favoriten kam es am Mittwoch zu einem Einsatz der Polizei. Leserreporter Christian Linzer Einsatz in Favoriten Streit eskaliert – Mann attackiert Freundin mehrmals In Favoriten sorgte ein Mann für ordentlich Randale vor der Wohnung von seiner Ex-Freundin. Die Polizei nahm ihn am Ende fest. Von Justine Gull 23.10.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wiederholte häusliche Gewalt in Wien-Favoriten! Ein 53-Jähriger soll am Mittwochnachmittag seine Lebensgefährtin bedroht und körperlich angegriffen haben. Nur zwei Stunden nach dem ersten Polizeieinsatz tauchte der Mann erneut vor ihrer Wohnung auf.

Wie eine Pressesprecherin der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärte, soll der 53-jährige Bulgare seine Freundin (52) im Zuge einer Auseinandersetzung bedroht und leicht verletzt haben. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte der 53-Jährige bereits die Flucht ergriffen.

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Frau (52) wählt erneut den Notruf

Da der Mann über keinen gemeldeten Wohnsitz in Österreich verfügt und telefonisch nicht erreichbar war, konnte ihm zunächst kein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen werden.

Nur rund zwei Stunden später musste die 52-Jährige erneut den Notruf wählen. Ihr Lebensgefährte war wieder vor ihrer Wohnung aufgetaucht und soll sie abermals bedroht haben.

Polizei nimmt Mann fest

Diesmal trafen die Polizisten den Bulgaren noch vor Ort an. Wie sich herausstellte, bestand gegen ihn bereits eine Festnahmeanordnung wegen unbezahlter Verwaltungsstrafen. Für den Mann klickten daraufhin die Handschellen

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Zusätzlich wurde er wegen der mutmaßlichen Übergriffe auf seine Lebensgefährtin angezeigt. Die Beamten sprachen außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn aus.