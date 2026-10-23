110 Meter lange Werbewand in Wien völlig zerstört

Erst am Dienstag ließ das House of Strauss für seine neue Konzertreihe "Classics of Austria" eine riesige Werbewand in der Nähe des Allianz Stadions montieren. Auf einer Länge von 110 Metern sollte das Plakat entlang der ÖBB-Bahnstrecke auf die Konzerte aufmerksam machen. Doch die Freude über die neue Werbung hielt nicht lange an.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bislang unbekannte Täter zu. Gegen Mitternacht wurde die gesamte Werbewand offenbar herausgeschnitten und anschließend heruntergerissen. Von der aufwendig montierten Werbung blieb damit nur wenige Tage nach der Anbringung kaum etwas übrig.
Allein der Schaden an der Werbewand beläuft sich nach ersten Angaben auf rund 10.000 Euro. Eine Anzeige wegen Vandalismus wurde bereits bei der Polizei erstattet.
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Die Ermittler hoffen nun auf Aufnahmen von Überwachungskameras. Auf der Rückseite der Werbefläche befindet sich ein Parkplatz, der videoüberwacht wird.Die entsprechenden Aufzeichnungen werden derzeit gesichtet und ausgewertet. Ob die Täter darauf zu erkennen sind, ist noch unklar. Von den Verantwortlichen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt.