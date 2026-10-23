i Die unbekannten Täter haben die Plakatwand zerstört. Leserreporter Extremer Schaden 110 Meter lange Werbewand in Wien völlig zerstört Dreiste Vandalismus-Aktion in Wien-Hütteldorf: Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag eine 110 Meter lange Werbewand beim Rapid-Stadion demoliert. Von Maxim Zdziarski 23.10.2026, 13:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst am Dienstag ließ das House of Strauss für seine neue Konzertreihe "Classics of Austria" eine riesige Werbewand in der Nähe des Allianz Stadions montieren. Auf einer Länge von 110 Metern sollte das Plakat entlang der ÖBB-Bahnstrecke auf die Konzerte aufmerksam machen. Doch die Freude über die neue Werbung hielt nicht lange an.

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Unbekannte reißen riesiges Plakat herunter

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen bislang unbekannte Täter zu. Gegen Mitternacht wurde die gesamte Werbewand offenbar herausgeschnitten und anschließend heruntergerissen. Von der aufwendig montierten Werbung blieb damit nur wenige Tage nach der Anbringung kaum etwas übrig.

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10.000 Euro Schaden – Polizei ermittelt

Allein der Schaden an der Werbewand beläuft sich nach ersten Angaben auf rund 10.000 Euro. Eine Anzeige wegen Vandalismus wurde bereits bei der Polizei erstattet.

Die Ermittler hoffen nun auf Aufnahmen von Überwachungskameras. Auf der Rückseite der Werbefläche befindet sich ein Parkplatz, der videoüberwacht wird.Die entsprechenden Aufzeichnungen werden derzeit gesichtet und ausgewertet. Ob die Täter darauf zu erkennen sind, ist noch unklar. Von den Verantwortlichen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt.