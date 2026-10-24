i Unbekannte sorgen seit längerem für Unruhe in dem Gemeindebau. Leserreporter Ärger in Floridsdorf Verstärkte Kontrollen – Böller-Wahnsinn in Gemeindebau Seit Monaten sorgen Böller in einer Wiener Wohnhausanlage für Ärger. Die Bewohner sind genervt, nun kündigt Wiener Wohnen Maßnahmen an. Von Community Heute 24.10.2026, 19:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einer Wohnhausanlage in Wien-Floridsdorf sorgen laut einer "Heute"-Leserin immer wieder Jugendliche mit Böllern für Ärger. Wie berichtet, soll die Böllerei in der Mitterhofgasse regelmäßig zwischen September und März beziehungsweise April stattfinden. Besonders in den Abend- und Nachtstunden würden Jugendliche Feuerwerkskörper zünden – teilweise auch in Hauseingängen, Durchgängen und Stiegenhäusern.

Für die Bewohner ist die Situation laut dem Mieterin kaum noch auszuhalten. Kinder und Haustiere würden durch die lauten Knalle erschreckt. Zudem soll es bereits zu Beschädigungen gekommen sein. Ein "Heute"-Leser konnte ein Video der nächtlichen Knallerei aufnehmen.

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Verstärkte Streifen

Auf "Heute"-Nachfrage erklärt Wiener Wohnen, dass die Situation in der Wohnhausanlage Mitterhofergasse 2/Jedlersdorfer Straße 99 bekannt sei. Man stehe deshalb in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.

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Gemeinsam mit Experten der Wiener Polizei sei bereits eine Sicherheitsbegehung durchgeführt worden. In weiterer Folge wurden unter anderem die Postschlösser bei den Stiegen deaktiviert, um Unbefugten den Zutritt zu erschweren. Nun werde die Anlage verstärkt von uniformierten und zivilen Polizisten bestreift. Die Kontrollen sollen auch in den kommenden Wochen und Monaten fortgesetzt werden.

14 Kontrollgänge in wenigen Monaten

Auch Wiener Wohnen selbst will die Situation weiterhin im Auge behalten. Zwischen Anfang August und Mitte Oktober 2026 waren die Ordnungsberater laut dem Unternehmen insgesamt 14-mal in der Wohnhausanlage unterwegs. Dabei wurden auch Gespräche mit Bewohnern geführt.

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Bei möglichen Straftaten sei allerdings in erster Linie die Polizei zuständig. Wiener Wohnen versichert, die Entwicklung weiterhin zu beobachten und die Maßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich fortzusetzen.